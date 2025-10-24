Согласно вашему прогнозу, Netflix потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 1 113,1.

Согласно вашему прогнозу, Netflix потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 1 168,7549.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена NFLXON составляет $ 1 227,1927 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена NFLXON в 2028 году составит $ 1 288,5523 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NFLXON в 2029 году составит $ 1 352,9800 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена NFLXON в 2030 году составит $ 1 420,6290 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Netflix потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 2 314,0549.

В 2050 году цена Netflix потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 3 769,3516.