Токеномика Newton Protocol (NEWT)

Токеномика Newton Protocol (NEWT)

Откройте для себя ключевую информацию о Newton Protocol (NEWT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol – это проверяемый уровень автоматизации для ончейн-финансов, который позволяет пользователям делегировать сложные кроссчейн действия ИИ-агентам, сохраняя при этом криптографические гарантии соблюдения пользовательских ограничений на каждом этапе. Протокол объединяет умные аккаунты на базе ERC-4337/EIP-7702 для точечной и безопасной делегации, аттестации через Trusted Execution Environment (TEE) для доверенного исполнения и доказательства с нулевым разглашением (ZKPs) для подтверждения корректности всех внецепочечных решений. Цель Newton Protocol – превратить саму автоматизацию в минимально доверенную базовую функцию и открыть путь к агентным финансам в мультиблокчейн-среде.

Официальный сайт:
https://www.magicnewton.com/
Whitepaper:
https://blog.newt.foundation/the-litepaper/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D

Токеномика и анализ цен Newton Protocol (NEWT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Newton Protocol (NEWT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 363,60M
$ 363,60M$ 363,60M
Исторический максимум:
$ 0,845
$ 0,845$ 0,845
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,3636
$ 0,3636$ 0,3636

Токеномика Newton Protocol (NEWT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Newton Protocol (NEWT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов NEWT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов NEWT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEWT, изучите текущую цену NEWT!

Как купить NEWT

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История цены Newton Protocol (NEWT)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.