Токеномика Newton Protocol (NEWT)
Информация о Newton Protocol (NEWT)
Newton Protocol – это проверяемый уровень автоматизации для ончейн-финансов, который позволяет пользователям делегировать сложные кроссчейн действия ИИ-агентам, сохраняя при этом криптографические гарантии соблюдения пользовательских ограничений на каждом этапе. Протокол объединяет умные аккаунты на базе ERC-4337/EIP-7702 для точечной и безопасной делегации, аттестации через Trusted Execution Environment (TEE) для доверенного исполнения и доказательства с нулевым разглашением (ZKPs) для подтверждения корректности всех внецепочечных решений. Цель Newton Protocol – превратить саму автоматизацию в минимально доверенную базовую функцию и открыть путь к агентным финансам в мультиблокчейн-среде.
Токеномика и анализ цен Newton Protocol (NEWT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Newton Protocol (NEWT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Newton Protocol (NEWT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Newton Protocol (NEWT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов NEWT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов NEWT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEWT, изучите текущую цену NEWT!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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Сумма
1 NEWT = 0,3636 USD