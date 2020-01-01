Токеномика Newton Protocol (NEWT) Откройте для себя ключевую информацию о Newton Protocol (NEWT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Newton Protocol (NEWT) Newton Protocol – это проверяемый уровень автоматизации для ончейн-финансов, который позволяет пользователям делегировать сложные кроссчейн действия ИИ-агентам, сохраняя при этом криптографические гарантии соблюдения пользовательских ограничений на каждом этапе. Протокол объединяет умные аккаунты на базе ERC-4337/EIP-7702 для точечной и безопасной делегации, аттестации через Trusted Execution Environment (TEE) для доверенного исполнения и доказательства с нулевым разглашением (ZKPs) для подтверждения корректности всех внецепочечных решений. Цель Newton Protocol – превратить саму автоматизацию в минимально доверенную базовую функцию и открыть путь к агентным финансам в мультиблокчейн-среде. Официальный сайт: https://www.magicnewton.com/ Whitepaper: https://blog.newt.foundation/the-litepaper/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xD0eC028a3D21533Fdd200838F39c85B03679285D Купить NEWT сейчас!

Токеномика и анализ цен Newton Protocol (NEWT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Newton Protocol (NEWT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 363,60M $ 363,60M $ 363,60M Исторический максимум: $ 0,845 $ 0,845 $ 0,845 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,3636 $ 0,3636 $ 0,3636 Узнайте больше о цене Newton Protocol (NEWT)

Токеномика Newton Protocol (NEWT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Newton Protocol (NEWT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов NEWT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов NEWT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой NEWT, изучите текущую цену NEWT!

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