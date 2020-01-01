Токеномика Mystery (MYSTERY)

Токеномика Mystery (MYSTERY)

Откройте для себя ключевую информацию о Mystery (MYSTERY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Mystery (MYSTERY)

В первой книге Мэтта Фьюри «Ночные всадники» представлены четыре уникальных персонажа: лягушка, крыса, дракон и существо, похожее на летучую мышь/крысу. Повествование без слов, похожее на сон, следует за этими персонажами через фантастический пейзаж. Из-за отсутствия текста в книге было много догадок об именах персонажей. После обширного исследования выяснилось, что настоящее имя лягушки – «Тайна» (“Mystery”), а также стали известны имена трех других главных героев. Это открытие добавило еще больше увлекательных деталей в фантастический мир «Ночных всадников».

Официальный сайт:
https://furies-mystery.com/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x64c5cbA9A1BfBD2A5faf601D91Beff2dCac2c974

Токеномика и анализ цен Mystery (MYSTERY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Mystery (MYSTERY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 986,94K
$ 986,94K$ 986,94K
Общее предложение:
$ 420,69T
$ 420,69T$ 420,69T
Оборотное предложение:
$ 420,69T
$ 420,69T$ 420,69T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 986,94K
$ 986,94K$ 986,94K
Исторический максимум:
$ 0,00000007767
$ 0,00000007767$ 0,00000007767
Исторический минимум:
$ 0,000000000835682667
$ 0,000000000835682667$ 0,000000000835682667
Текущая цена:
$ 0,000000002346
$ 0,000000002346$ 0,000000002346

Токеномика Mystery (MYSTERY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Mystery (MYSTERY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MYSTERY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MYSTERY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MYSTERY, изучите текущую цену MYSTERY!

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.