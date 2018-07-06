Что такое ()

Mainframe is a privacy focused, p2p decentralized data relay network that empowers developers to create unstoppable, untrackable, and private web3 applications for the world of tomorrow. Resistant to censorship, surveillance, and disruption, the Mainframe network’s robust encryption and metadata obscuring features enables any application to safely and privately send data, store files, manage payments, run tasks, and much more. The network is fueled by the MFT token, incentivizing nodes to relay and store data packets to support the basic functions of the Mainframe network infrastructure. Since late 2017, Mainframe already has one of the largest communities supporting its mission of privacy and freedom, partnered with prominent organizations such as Edward Snowden’s Freedom of the Press Foundation, and supported by the top names in VC and Crypto like ArringtonXRP, NEO Global Capital, FBG, Shapeshift’s Erik Voorhees, ICON’s Min Kim, Ethereum’s Gavin Wood, Zilliqa’s Xinshu Dong, and many many more.

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Как купить ()

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