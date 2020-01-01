Токеномика MetaFight (MFT) Откройте для себя ключевую информацию о MetaFight (MFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о MetaFight (MFT) MetaFight – это инновационная платформа, которая переосмысливает цифровые развлечения для поклонников смешанных единоборств (MMA). Она сочетает в себе соревновательную карточную игру, интерактивный живой опыт и реальные поединки MMA, создавая всеобъемлющую экосистему MMA. Официальный сайт: http://metafigth.com/ Whitepaper: https://docs.google.com/document/d/1xi-T44ceDIHDIft-rWw0iUa8AwCDsKouUGsVj6yDCTA/edit?tab=t.0 Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0xb372dc09d8d84e1246760ee9d279e504a89f5684 Купить MFT сейчас!

Токеномика и анализ цен MetaFight (MFT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене MetaFight (MFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,3948 $ 0,3948 $ 0,3948 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,0094 $ 0,0094 $ 0,0094 Узнайте больше о цене MetaFight (MFT)

Токеномика MetaFight (MFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики MetaFight (MFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MFT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MFT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MFT, изучите текущую цену MFT!

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