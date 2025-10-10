Токеномика McDonald s xStock (MCDX)

Откройте для себя ключевую информацию о McDonald s xStock (MCDX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:44:43 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен McDonald s xStock (MCDX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене McDonald s xStock (MCDX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 734,46K
Общее предложение:
$ 5,50K
Оборотное предложение:
$ 2,50K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,61M
Исторический максимум:
$ 350
Исторический минимум:
$ 293,36629183225176
Текущая цена:
$ 293,2
Информация о McDonald s xStock (MCDX)

McDonald’s xStock (MCDx) – это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. MCDx отслеживает цену McDonald's Corporation (базового актива). MCDx разработан, чтобы предоставить квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций McDonald's Corporation в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейна.

Официальный сайт:
https://assets.backed.fi/products/mcdonalds-xstock
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/XsqE9cRRpzxcGKDXj1BJ7Xmg4GRhZoyY1KpmGSxAWT2

Токеномика McDonald s xStock (MCDX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики McDonald s xStock (MCDX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов MCDX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов MCDX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MCDX, изучите текущую цену MCDX!

