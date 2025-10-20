Текущая цена Maiga.ai сегодня составляет 0.04571 USD. Следите за обновлениями цены MAIGA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAIGA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Maiga.ai сегодня составляет 0.04571 USD. Следите за обновлениями цены MAIGA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены MAIGA прямо сейчас на MEXC.

Логотип Maiga.ai

Maiga.ai Курс (MAIGA)

Текущая цена 1 MAIGA в USD:

+21,82%1D
USD
График цены Maiga.ai (MAIGA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:48:06 (UTC+8)

Информация о ценах Maiga.ai (MAIGA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

+6,97%

+21,82%

-16,38%

-16,38%

Текущая цена Maiga.ai (MAIGA) составляет $ 0,04571. За последние 24 часа MAIGA торговался в диапазоне от $ 0,03123 до $ 0,05276, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена MAIGA за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, MAIGA изменился на +6,97% за последний час, на +21,82% за 24 часа и на -16,38% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Maiga.ai (MAIGA)

BSC

Текущая рыночная капитализация Maiga.ai составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 83,97K. Циркулируещее обращение MAIGA составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 45,71M.

История цен Maiga.ai (MAIGA) в USD

Отслеживайте изменения цены Maiga.ai за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0081874+21,82%
30 дней$ +0,01342+41,56%
60 дней$ +0,02571+128,55%
90 дней$ +0,02571+128,55%
Изменение цены Maiga.ai сегодня

Сегодня для MAIGA зафиксировано изменение $ +0,0081874 (+21,82%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Maiga.ai за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,01342 (+41,56%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Maiga.ai за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то MAIGA изменился на $ +0,02571 (+128,55%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Maiga.ai за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,02571 (+128,55%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Maiga.ai (MAIGA)?

Просмотеть страницу истории цен Maiga.ai.

Что такое Maiga.ai (MAIGA)

Децентрализованная экономика ИИ-агентов для криптовалют и DeFAI, основанная на модели токенов «доказательство торговли» (Proof of Trading, PoT), основанной на объеме торгов. Поддерживается Amber, Chainlink, TBV, IBC, RBV и другими.

Maiga.ai доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Maiga.ai. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга MAIGA, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Maiga.ai в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Maiga.ai простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Maiga.ai (USD)

Сколько будет стоить Maiga.ai (MAIGA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Maiga.ai (MAIGA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Maiga.ai.

Проверьте прогноз цены Maiga.ai!

Токеномика Maiga.ai (MAIGA)

Понимание токеномики Maiga.ai (MAIGA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена MAIGA прямо сейчас!

Как купить Maiga.ai (MAIGA)

Ищете как купить Maiga.ai? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Maiga.ai на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

MAIGA на местную валюту

1 Maiga.ai (MAIGA) в VND
1 202,85865
1 Maiga.ai (MAIGA) в AUD
A$0,0699363
1 Maiga.ai (MAIGA) в GBP
0,0342825
1 Maiga.ai (MAIGA) в EUR
0,0393106
1 Maiga.ai (MAIGA) в USD
$0,04571
1 Maiga.ai (MAIGA) в MYR
RM0,1928962
1 Maiga.ai (MAIGA) в TRY
1,9189058
1 Maiga.ai (MAIGA) в JPY
¥6,94792
1 Maiga.ai (MAIGA) в ARS
ARS$61,6865592
1 Maiga.ai (MAIGA) в RUB
3,7212511
1 Maiga.ai (MAIGA) в INR
4,0137951
1 Maiga.ai (MAIGA) в IDR
Rp761,8330286
1 Maiga.ai (MAIGA) в PHP
2,6767776
1 Maiga.ai (MAIGA) в EGP
￡E.2,1748818
1 Maiga.ai (MAIGA) в BRL
R$0,2459198
1 Maiga.ai (MAIGA) в CAD
C$0,0635369
1 Maiga.ai (MAIGA) в BDT
5,5802768
1 Maiga.ai (MAIGA) в NGN
66,8271058
1 Maiga.ai (MAIGA) в COP
$178,5546875
1 Maiga.ai (MAIGA) в ZAR
R.0,790783
1 Maiga.ai (MAIGA) в UAH
1,915249
1 Maiga.ai (MAIGA) в TZS
T.Sh.113,4238798
1 Maiga.ai (MAIGA) в VES
Bs9,5991
1 Maiga.ai (MAIGA) в CLP
$43,24166
1 Maiga.ai (MAIGA) в PKR
Rs12,9377584
1 Maiga.ai (MAIGA) в KZT
24,6015791
1 Maiga.ai (MAIGA) в THB
฿1,4956312
1 Maiga.ai (MAIGA) в TWD
NT$1,4060396
1 Maiga.ai (MAIGA) в AED
د.إ0,1677557
1 Maiga.ai (MAIGA) в CHF
Fr0,0361109
1 Maiga.ai (MAIGA) в HKD
HK$0,3551667
1 Maiga.ai (MAIGA) в AMD
֏17,4863605
1 Maiga.ai (MAIGA) в MAD
.د.م0,4232746
1 Maiga.ai (MAIGA) в MXN
$0,8406069
1 Maiga.ai (MAIGA) в SAR
ريال0,1714125
1 Maiga.ai (MAIGA) в ETB
Br6,9214082
1 Maiga.ai (MAIGA) в KES
KSh5,9029894
1 Maiga.ai (MAIGA) в JOD
د.أ0,03240839
1 Maiga.ai (MAIGA) в PLN
0,1659273
1 Maiga.ai (MAIGA) в RON
лв0,1997527
1 Maiga.ai (MAIGA) в SEK
kr0,4287598
1 Maiga.ai (MAIGA) в BGN
лв0,0767928
1 Maiga.ai (MAIGA) в HUF
Ft15,3334195
1 Maiga.ai (MAIGA) в CZK
0,9571674
1 Maiga.ai (MAIGA) в KWD
د.ك0,01398726
1 Maiga.ai (MAIGA) в ILS
0,1503859
1 Maiga.ai (MAIGA) в BOB
Bs0,3158561
1 Maiga.ai (MAIGA) в AZN
0,077707
1 Maiga.ai (MAIGA) в TJS
SM0,4232746
1 Maiga.ai (MAIGA) в GEL
0,123417
1 Maiga.ai (MAIGA) в AOA
Kz41,6678647
1 Maiga.ai (MAIGA) в BHD
.د.ب0,01718696
1 Maiga.ai (MAIGA) в BMD
$0,04571
1 Maiga.ai (MAIGA) в DKK
kr0,2939153
1 Maiga.ai (MAIGA) в HNL
L1,2003446
1 Maiga.ai (MAIGA) в MUR
2,0807192
1 Maiga.ai (MAIGA) в NAD
$0,7935256
1 Maiga.ai (MAIGA) в NOK
kr0,4557287
1 Maiga.ai (MAIGA) в NZD
$0,0790783
1 Maiga.ai (MAIGA) в PAB
B/.0,04571
1 Maiga.ai (MAIGA) в PGK
K0,191982
1 Maiga.ai (MAIGA) в QAR
ر.ق0,1663844
1 Maiga.ai (MAIGA) в RSD
дин.4,6130532
1 Maiga.ai (MAIGA) в UZS
soʻm550,7227649
1 Maiga.ai (MAIGA) в ALL
L3,8117569
1 Maiga.ai (MAIGA) в ANG
ƒ0,0818209
1 Maiga.ai (MAIGA) в AWG
ƒ0,082278
1 Maiga.ai (MAIGA) в BBD
$0,09142
1 Maiga.ai (MAIGA) в BAM
KM0,0767928
1 Maiga.ai (MAIGA) в BIF
Fr134,79879
1 Maiga.ai (MAIGA) в BND
$0,059423
1 Maiga.ai (MAIGA) в BSD
$0,04571
1 Maiga.ai (MAIGA) в JMD
$7,3355408
1 Maiga.ai (MAIGA) в KHR
184,3141475
1 Maiga.ai (MAIGA) в KMF
Fr19,38104
1 Maiga.ai (MAIGA) в LAK
993,6956323
1 Maiga.ai (MAIGA) в LKR
රු13,8725279
1 Maiga.ai (MAIGA) в MDL
L0,7756987
1 Maiga.ai (MAIGA) в MGA
Ar204,977353
1 Maiga.ai (MAIGA) в MOP
P0,36568
1 Maiga.ai (MAIGA) в MVR
0,699363
1 Maiga.ai (MAIGA) в MWK
MK79,220001
1 Maiga.ai (MAIGA) в MZN
MT2,920869
1 Maiga.ai (MAIGA) в NPR
रु6,4240834
1 Maiga.ai (MAIGA) в PYG
324,17532
1 Maiga.ai (MAIGA) в RWF
Fr66,32521
1 Maiga.ai (MAIGA) в SBD
$0,3761933
1 Maiga.ai (MAIGA) в SCR
0,6248557
1 Maiga.ai (MAIGA) в SRD
$1,8142299
1 Maiga.ai (MAIGA) в SVC
$0,3999625
1 Maiga.ai (MAIGA) в SZL
L0,7935256
1 Maiga.ai (MAIGA) в TMT
m0,1604421
1 Maiga.ai (MAIGA) в TND
د.ت0,13429598
1 Maiga.ai (MAIGA) в TTD
$0,3099138
1 Maiga.ai (MAIGA) в UGX
Sh159,25364
1 Maiga.ai (MAIGA) в XAF
Fr25,78044
1 Maiga.ai (MAIGA) в XCD
$0,123417
1 Maiga.ai (MAIGA) в XOF
Fr25,78044
1 Maiga.ai (MAIGA) в XPF
Fr4,66242
1 Maiga.ai (MAIGA) в BWP
P0,612514
1 Maiga.ai (MAIGA) в BZD
$0,0918771
1 Maiga.ai (MAIGA) в CVE
$4,3497636
1 Maiga.ai (MAIGA) в DJF
Fr8,13638
1 Maiga.ai (MAIGA) в DOP
$2,9002995
1 Maiga.ai (MAIGA) в DZD
د.ج5,9633266
1 Maiga.ai (MAIGA) в FJD
$0,105133
1 Maiga.ai (MAIGA) в GNF
Fr397,44845
1 Maiga.ai (MAIGA) в GTQ
Q0,3501386
1 Maiga.ai (MAIGA) в GYD
$9,562532
1 Maiga.ai (MAIGA) в ISK
kr5,57662

Источники Maiga.ai

Для более глубокого понимания Maiga.ai рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Maiga.ai
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Maiga.ai

Сколько стоит Maiga.ai (MAIGA) на сегодня?
Актуальная цена MAIGA в USD – 0,04571 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена MAIGA в USD?
Текущая цена MAIGA в USD составляет $ 0,04571. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Maiga.ai?
Рыночная капитализация MAIGA составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение MAIGA?
Циркулирующее предложение MAIGA составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) MAIGA?
MAIGA достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена MAIGA за все время (ATL)?
MAIGA достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов MAIGA?
Объем торгов за последние 24 часа для MAIGA составляет $ 83,97K USD.
Вырастет ли MAIGA в цене в этом году?
MAIGA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MAIGA для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:48:06 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор MAIGA в USD

Сумма

MAIGA
MAIGA
USD
USD

1 MAIGA = 0,04571 USD

Торговля MAIGA

MAIGA/USDT
+22,08%

