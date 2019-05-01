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Технический анализ Livepeer (LPT) за сегодня

Технический анализ Livepeer (LPT) за сегодня

Страница анализа Livepeer предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике LPT, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Livepeer ниже.

Изменение цены Livepeer (LPT)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,259---3,23%-21,27%-44,81%
Узнайте больше о цене Livepeer

Технические индикаторы Livepeer

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Livepeer на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 7
Покупка 14
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 3Нейтрально 7Покупка 2
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,2593
1,2586
R2
1,2586
1,2582
R1
1,2583
1,258
PP
1,2576
1,2576
S1
1,2573
1,2572
S2
1,2566
1,257
S3
1,2563
1,2566

Рыночные сигналы Livepeer

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,16M
$4,86 M
$5,02 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,03 M
3-дневные активные продажи
$0,02 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,05 M
7-дневные активные продажи
$0,05 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Livepeer

Чистый притокЦена LPTUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M1,26
2026-08-09-$0,02 M1,27
2026-08-08-$0,02 M1,27
2026-08-07$0,02 M1,26
2026-08-06-$0,05 M1,28

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
LPT/USDT
$1,259
$1,259$1,259
-1,02%
45.04K (USDT)
LPT/USDC
$1,26
$1,26$1,26
-0,77%
42.08K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор LPT в USD

Сумма

LPT
LPT
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USD

1 LPT = 1,259 USD

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