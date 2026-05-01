Какова текущая цена Liora?

Живая цена Liora (LIORA) составляет ₽0.016022402008835712000 RUB. Эта оценка в реальном времени обновляется непрерывно и объединяет данные о ценах с крупнейших мировых бирж, чтобы обеспечить вам точный рыночный курс.

Какое место занимает Liora на рынке?

В настоящее время Liora находится на 6412-м месте в рейтинге рынка, поддерживаемом рыночной капитализацией ₽5607915.5881271264000. На этот рейтинг влияют глубина ликвидности, общее спроса инвесторов и количество токенов в обращении.

Каково количество токенов LIORA в обращении?

Количество токенов LIORA в обращении составляет 350000000.0 единиц, что отражает их доступность на открытом рынке. Это число играет важную роль в определении рыночной оценки, ограниченности предложения и долгосрочной динамики инфляции.

Какой диапазон цен Liora за последние 24 часа?

За последние 24 часа цена Liora колебалась в диапазоне от ₽0.013947337699316000000 (минимум за 24 часа) до ₽0.016023899709528256000 (максимум за 24 часа). Этот диапазон волатильности помогает трейдерам понять краткосрочный импульс и непредсказуемость рынка.

Насколько Liora удалён от своего максимума и минимума за всё время?

Liora достиг максимальной цены ₽21.0830577639072608000, тогда как самая низкая зарегистрированная цена (ATL) составляет ₽0.012352286461756640000. Эти исторические ориентиры позволяют трейдерам оценивать долгосрочный потенциал и циклы цен.

Насколько активно сегодня торгуется LIORA?

Объём торгов за последние 24 часа составляет ₽--, что отражает текущую активность на рынке. Более высокий объём часто указывает на повышенный интерес инвесторов и большую ликвидность рынка.

Что влияет на направление последних трендов для Liora?

Текущее изменение цены 14.87% за последние 24 часа формируется под воздействием рыночных настроений, торговой активности, макроэкономических факторов и специфических обновлений экосистемы, связанных с SocialFi,Tron Ecosystem. Резкие росты объёма также могут служить катализаторами резких движений цен.