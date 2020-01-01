Токеномика Tune.FM (JAM)

Токеномика Tune.FM (JAM)

Откройте для себя ключевую информацию о Tune.FM (JAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Tune.FM (JAM)

Tune.FM - это децентрализованная платформа стриминга музыки на web3 и музыкальный рынок NFT.

Официальный сайт:
https://tune.fm
Whitepaper:
https://tune.fm/public/landing/images/Tune.FM(JAM)WhitepaperV4.pdf
Обозреватель блоков:
https://app.dragonglass.me/hedera/dapps/tunefm

Токеномика и анализ цен Tune.FM (JAM)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tune.FM (JAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,78M
$ 1,78M$ 1,78M
Общее предложение:
$ 92,23B
$ 92,23B$ 92,23B
Оборотное предложение:
$ 29,71B
$ 29,71B$ 29,71B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 5,52M
$ 5,52M$ 5,52M
Исторический максимум:
$ 0,01445
$ 0,01445$ 0,01445
Исторический минимум:
$ 0,000034024905606913
$ 0,000034024905606913$ 0,000034024905606913
Текущая цена:
$ 0,0000598
$ 0,0000598$ 0,0000598

Токеномика Tune.FM (JAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Tune.FM (JAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов JAM, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов JAM.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JAM, изучите текущую цену JAM!

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История цены Tune.FM (JAM)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.