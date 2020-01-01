Токеномика Tune.FM (JAM) Откройте для себя ключевую информацию о Tune.FM (JAM), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Tune.FM (JAM) Tune.FM - это децентрализованная платформа стриминга музыки на web3 и музыкальный рынок NFT. Официальный сайт: https://tune.fm Whitepaper: https://tune.fm/public/landing/images/Tune.FM(JAM)WhitepaperV4.pdf Обозреватель блоков: https://app.dragonglass.me/hedera/dapps/tunefm Купить JAM сейчас!

Токеномика и анализ цен Tune.FM (JAM) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Tune.FM (JAM), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,78M $ 1,78M $ 1,78M Общее предложение: $ 92,23B $ 92,23B $ 92,23B Оборотное предложение: $ 29,71B $ 29,71B $ 29,71B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 5,52M $ 5,52M $ 5,52M Исторический максимум: $ 0,01445 $ 0,01445 $ 0,01445 Исторический минимум: $ 0,000034024905606913 $ 0,000034024905606913 $ 0,000034024905606913 Текущая цена: $ 0,0000598 $ 0,0000598 $ 0,0000598 Узнайте больше о цене Tune.FM (JAM)

Токеномика Tune.FM (JAM): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Tune.FM (JAM) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов JAM, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов JAM. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой JAM, изучите текущую цену JAM!

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