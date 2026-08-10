Технический анализ Injective (INJ) за сегодня
Изменение цены Injective (INJ)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$4,46
|--
|-9,90%
|-11,69%
|-7,76%
Технические индикаторы Injective
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Injective на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная покупка
|Продажа 0
|Нейтрально 0
|Покупка 14
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 6
|Нейтрально 2
|Покупка 4
Рыночные сигналы Injective
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Injective
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,20 M
|4,45
|2026-08-09
|-$0,12 M
|4,45
|2026-08-08
|-$0,43 M
|4,43
|2026-08-07
|-$0,27 M
|4,51
|2026-08-06
|-$1,31 M
|4,65
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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