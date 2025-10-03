Текущая цена WorldAssets сегодня составляет 0.7032 USD. Следите за обновлениями цены INC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены INC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена WorldAssets сегодня составляет 0.7032 USD. Следите за обновлениями цены INC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены INC прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о INC

Информация о цене INC

Whitepaper INC

Официальный сайт INC

Токеномика INC

Прогноз цен INC

История INC

Руководство по покупке INC

Конвертер валют INC в фиат

INC на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип WorldAssets

WorldAssets Курс (INC)

Текущая цена 1 INC в USD:

$0,7046
$0,7046$0,7046
+23,54%1D
USD
График цены WorldAssets (INC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-05 08:13:16 (UTC+8)

Информация о ценах WorldAssets (INC) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,5552
$ 0,5552$ 0,5552
Мин 24Ч
$ 0,98
$ 0,98$ 0,98
Макс 24Ч

$ 0,5552
$ 0,5552$ 0,5552

$ 0,98
$ 0,98$ 0,98

--
----

--
----

+0,67%

+23,54%

+603,20%

+603,20%

Текущая цена WorldAssets (INC) составляет $ 0,7032. За последние 24 часа INC торговался в диапазоне от $ 0,5552 до $ 0,98, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена INC за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, INC изменился на +0,67% за последний час, на +23,54% за 24 часа и на +603,20% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация WorldAssets (INC)

--
----

$ 41,31K
$ 41,31K$ 41,31K

$ 210,96M
$ 210,96M$ 210,96M

--
----

300 000 000
300 000 000 300 000 000

ETH

Текущая рыночная капитализация WorldAssets составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 41,31K. Циркулируещее обращение INC составляет --, а общее предложение – 300000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 210,96M.

История цен WorldAssets (INC) в USD

Отслеживайте изменения цены WorldAssets за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,134258+23,54%
30 дней$ +0,6032+603,20%
60 дней$ +0,6032+603,20%
90 дней$ +0,6032+603,20%
Изменение цены WorldAssets сегодня

Сегодня для INC зафиксировано изменение $ +0,134258 (+23,54%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены WorldAssets за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,6032 (+603,20%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены WorldAssets за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то INC изменился на $ +0,6032 (+603,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены WorldAssets за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,6032 (+603,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены WorldAssets (INC)?

Просмотеть страницу истории цен WorldAssets.

Что такое WorldAssets (INC)

Платформа WORLDASSETS (WAT Protocol) – это инновационная платформа финансовых услуг для токенизации активов реального мира (RWA). С помощью протокола WAT платформа интегрирует ончейн-физические активы, модель с двумя токенами (токен владения активом + токен доходности актива), RWAFi (RWA + DeFi), ликвидность AMM, комитет по активам POS-DAO, соответствие активов и полный механизм выхода из токенизации для достижения истинной реализации RWA.

WorldAssets доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в WorldAssets. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга INC, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о WorldAssets в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки WorldAssets простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены WorldAssets (USD)

Сколько будет стоить WorldAssets (INC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов WorldAssets (INC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для WorldAssets.

Проверьте прогноз цены WorldAssets!

Токеномика WorldAssets (INC)

Понимание токеномики WorldAssets (INC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена INC прямо сейчас!

Как купить WorldAssets (INC)

Ищете как купить WorldAssets? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести WorldAssets на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

INC на местную валюту

1 WorldAssets (INC) в VND
18 504,708
1 WorldAssets (INC) в AUD
A$1,061832
1 WorldAssets (INC) в GBP
0,520368
1 WorldAssets (INC) в EUR
0,59772
1 WorldAssets (INC) в USD
$0,7032
1 WorldAssets (INC) в MYR
RM2,95344
1 WorldAssets (INC) в TRY
29,28828
1 WorldAssets (INC) в JPY
¥103,3704
1 WorldAssets (INC) в ARS
ARS$1 001,7084
1 WorldAssets (INC) в RUB
57,810072
1 WorldAssets (INC) в INR
62,394936
1 WorldAssets (INC) в IDR
Rp11 719,995312
1 WorldAssets (INC) в KRW
990,42204
1 WorldAssets (INC) в PHP
40,71528
1 WorldAssets (INC) в EGP
￡E.33,563736
1 WorldAssets (INC) в BRL
R$3,748056
1 WorldAssets (INC) в CAD
C$0,977448
1 WorldAssets (INC) в BDT
85,54428
1 WorldAssets (INC) в NGN
1 029,569184
1 WorldAssets (INC) в COP
$2 736,18636
1 WorldAssets (INC) в ZAR
R.12,109104
1 WorldAssets (INC) в UAH
28,999968
1 WorldAssets (INC) в TZS
T.Sh.1 727,7624
1 WorldAssets (INC) в VES
Bs127,9824
1 WorldAssets (INC) в CLP
$678,588
1 WorldAssets (INC) в PKR
Rs197,803128
1 WorldAssets (INC) в KZT
384,889488
1 WorldAssets (INC) в THB
฿22,741488
1 WorldAssets (INC) в TWD
NT$21,370248
1 WorldAssets (INC) в AED
د.إ2,580744
1 WorldAssets (INC) в CHF
Fr0,555528
1 WorldAssets (INC) в HKD
HK$5,470896
1 WorldAssets (INC) в AMD
֏269,424048
1 WorldAssets (INC) в MAD
.د.م6,392088
1 WorldAssets (INC) в MXN
$12,931848
1 WorldAssets (INC) в SAR
ريال2,629968
1 WorldAssets (INC) в ETB
Br102,027288
1 WorldAssets (INC) в KES
KSh90,811248
1 WorldAssets (INC) в JOD
د.أ0,4985688
1 WorldAssets (INC) в PLN
2,545584
1 WorldAssets (INC) в RON
лв3,044856
1 WorldAssets (INC) в SEK
kr6,588984
1 WorldAssets (INC) в BGN
лв1,167312
1 WorldAssets (INC) в HUF
Ft232,534176
1 WorldAssets (INC) в CZK
14,528112
1 WorldAssets (INC) в KWD
د.ك0,214476
1 WorldAssets (INC) в ILS
2,32056
1 WorldAssets (INC) в BOB
Bs4,85208
1 WorldAssets (INC) в AZN
1,19544
1 WorldAssets (INC) в TJS
SM6,546792
1 WorldAssets (INC) в GEL
1,912704
1 WorldAssets (INC) в AOA
Kz644,546088
1 WorldAssets (INC) в BHD
.د.ب0,2644032
1 WorldAssets (INC) в BMD
$0,7032
1 WorldAssets (INC) в DKK
kr4,472352
1 WorldAssets (INC) в HNL
L18,38868
1 WorldAssets (INC) в MUR
31,861992
1 WorldAssets (INC) в NAD
$12,116136
1 WorldAssets (INC) в NOK
kr6,99684
1 WorldAssets (INC) в NZD
$1,202472
1 WorldAssets (INC) в PAB
B/.0,7032
1 WorldAssets (INC) в PGK
K2,9886
1 WorldAssets (INC) в QAR
ر.ق2,559648
1 WorldAssets (INC) в RSD
дин.70,158264
1 WorldAssets (INC) в UZS
soʻm8 472,287208
1 WorldAssets (INC) в ALL
L57,936648
1 WorldAssets (INC) в ANG
ƒ1,258728
1 WorldAssets (INC) в AWG
ƒ1,26576
1 WorldAssets (INC) в BBD
$1,4064
1 WorldAssets (INC) в BAM
KM1,167312
1 WorldAssets (INC) в BIF
Fr2 068,1112
1 WorldAssets (INC) в BND
$0,900096
1 WorldAssets (INC) в BSD
$0,7032
1 WorldAssets (INC) в JMD
$112,905792
1 WorldAssets (INC) в KHR
2 824,093392
1 WorldAssets (INC) в KMF
Fr294,6408
1 WorldAssets (INC) в LAK
15 286,956216
1 WorldAssets (INC) в LKR
Rs212,633616
1 WorldAssets (INC) в MDL
L11,771568
1 WorldAssets (INC) в MGA
Ar3 139,281696
1 WorldAssets (INC) в MOP
P5,632632
1 WorldAssets (INC) в MVR
10,75896
1 WorldAssets (INC) в MWK
MK1 220,832552
1 WorldAssets (INC) в MZN
MT44,93448
1 WorldAssets (INC) в NPR
Rs99,99504
1 WorldAssets (INC) в PYG
4 951,9344
1 WorldAssets (INC) в RWF
Fr1 017,5304
1 WorldAssets (INC) в SBD
$5,794368
1 WorldAssets (INC) в SCR
10,280784
1 WorldAssets (INC) в SRD
$26,79192
1 WorldAssets (INC) в SVC
$6,145968
1 WorldAssets (INC) в SZL
L12,109104
1 WorldAssets (INC) в TMT
m2,4612
1 WorldAssets (INC) в TND
د.ت2,0477184
1 WorldAssets (INC) в TTD
$4,760664
1 WorldAssets (INC) в UGX
Sh2 433,072
1 WorldAssets (INC) в XAF
Fr392,3856
1 WorldAssets (INC) в XCD
$1,89864
1 WorldAssets (INC) в XOF
Fr392,3856
1 WorldAssets (INC) в XPF
Fr71,0232
1 WorldAssets (INC) в BWP
P9,338496
1 WorldAssets (INC) в BZD
$1,413432
1 WorldAssets (INC) в CVE
$66,037512
1 WorldAssets (INC) в DJF
Fr125,1696
1 WorldAssets (INC) в DOP
$44,02032
1 WorldAssets (INC) в DZD
د.ج91,050336
1 WorldAssets (INC) в FJD
$1,5822
1 WorldAssets (INC) в GNF
Fr6 114,324
1 WorldAssets (INC) в GTQ
Q5,386512
1 WorldAssets (INC) в GYD
$147,046152
1 WorldAssets (INC) в ISK
kr84,384

Источники WorldAssets

Для более глубокого понимания WorldAssets рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт WorldAssets
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о WorldAssets

Сколько стоит WorldAssets (INC) на сегодня?
Актуальная цена INC в USD – 0,7032 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена INC в USD?
Текущая цена INC в USD составляет $ 0,7032. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация WorldAssets?
Рыночная капитализация INC составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение INC?
Циркулирующее предложение INC составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) INC?
INC достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена INC за все время (ATL)?
INC достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов INC?
Объем торгов за последние 24 часа для INC составляет $ 41,31K USD.
Вырастет ли INC в цене в этом году?
INC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены INC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-05 08:13:16 (UTC+8)

Важные обновления индустрии WorldAssets (INC)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-04 13:39:16Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF Ethereum в США зафиксировал чистый приток в размере 233,5 миллиона долларов
10-04 11:26:38Новости отрасли
Эмиссия USDC превышает 75 миллиардов, доля рынка достигает 24,9%
10-03 10:20:00Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют возвращается выше 4,2 триллиона долларов, с 24-часовым увеличением на 2,3%
10-03 05:17:00Новости отрасли
Биткоин впервые с середины августа преодолевает отметку в 120 000$
10-01 14:11:00Новости отрасли
Вчера, спотовые ETF Ethereum в США зафиксировали чистый приток в размере 127,5 миллиона долларов, в то время как спотовые ETF Bitcoin зарегистрировали чистый приток в размере 430 миллионов долларов
09-30 18:14:00Новости отрасли
Текущие ставки финансирования на основных централизованных и децентрализованных биржах указывают на нейтральное состояние рынка с небольшим медвежьим уклоном

Главные новости

Доходность маржинальных фьючерсов MEXC: возможности и вызовы получения двойного дохода от торговли

October 3, 2025

Умная торговля, ноль комиссий: как заказы с поддержкой ИИ от MEXC меняют правила игры

October 3, 2025

GameFi 2.0: Почему Токеномика Определит Будущее Блокчейн-Игрового Мира

October 3, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор INC в USD

Сумма

INC
INC
USD
USD

1 INC = 0,7032 USD

Торговля INC

INC/USDT
$0,7046
$0,7046$0,7046
+23,33%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах