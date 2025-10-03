WorldAssets Курс (INC)
Текущая цена WorldAssets (INC) составляет $ 0,7032. За последние 24 часа INC торговался в диапазоне от $ 0,5552 до $ 0,98, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена INC за все время составляет --, а минимальная – --.
Что касается краткосрочной динамики, INC изменился на +0,67% за последний час, на +23,54% за 24 часа и на +603,20% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация WorldAssets составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 41,31K. Циркулируещее обращение INC составляет --, а общее предложение – 300000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 210,96M.
Отслеживайте изменения цены WorldAssets за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0,134258
|+23,54%
|30 дней
|$ +0,6032
|+603,20%
|60 дней
|$ +0,6032
|+603,20%
|90 дней
|$ +0,6032
|+603,20%
Сегодня для INC зафиксировано изменение $ +0,134258 (+23,54%), что отражает его последнюю активность на рынке.
За последние 30 дней цена сместилась на $ +0,6032 (+603,20%), что показывает краткосрочную эффективность токена.
Если расширить обзор до 60 дн., то INC изменился на $ +0,6032 (+603,20%), что дает более широкое представление о его эффективности.
Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,6032 (+603,20%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.
Платформа WORLDASSETS (WAT Protocol) – это инновационная платформа финансовых услуг для токенизации активов реального мира (RWA). С помощью протокола WAT платформа интегрирует ончейн-физические активы, модель с двумя токенами (токен владения активом + токен доходности актива), RWAFi (RWA + DeFi), ликвидность AMM, комитет по активам POS-DAO, соответствие активов и полный механизм выхода из токенизации для достижения истинной реализации RWA.
WorldAssets доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в WorldAssets. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.
Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга INC, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о WorldAssets в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.
Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки WorldAssets простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.
Понимание токеномики WorldAssets (INC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена INC прямо сейчас!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
