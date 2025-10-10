Токеномика WorldAssets (INC)

Откройте для себя ключевую информацию о WorldAssets (INC), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 10:50:03 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен WorldAssets (INC)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене WorldAssets (INC), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 300,00M
$ 300,00M$ 300,00M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 247,11M
$ 247,11M$ 247,11M
Исторический максимум:
$ 1,0653
$ 1,0653$ 1,0653
Исторический минимум:
--
----
Текущая цена:
$ 0,8237
$ 0,8237$ 0,8237

Информация о WorldAssets (INC)

Платформа WORLDASSETS (WAT Protocol) – это инновационная платформа финансовых услуг для токенизации активов реального мира (RWA). С помощью протокола WAT платформа интегрирует ончейн-физические активы, модель с двумя токенами (токен владения активом + токен доходности актива), RWAFi (RWA + DeFi), ликвидность AMM, комитет по активам POS-DAO, соответствие активов и полный механизм выхода из токенизации для достижения истинной реализации RWA.

Официальный сайт:
https://www.worldassets.ai/
Whitepaper:
https://worldassets.gitbook.io/worldassets-doc
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x7575c2e267a1a2ff98ac65bc26d40c948989031b

Токеномика WorldAssets (INC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики WorldAssets (INC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов INC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов INC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой INC, изучите текущую цену INC!

