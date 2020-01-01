Токеномика Hyve (HYVE) Откройте для себя ключевую информацию о Hyve (HYVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hyve (HYVE) HYVE — это платформа для фрилансеров на основе блокчейна, которая позволяет работодателям и фрилансерам безопасно работать вместе. Мы предлагаем самую безопасную торговую площадку, где люди могут просматривать профили кандидатов на фрилансеры и нанимать их, поскольку платежи всегда депонируются, кроме того, все платежи происходят мгновенно. HYVE также может использоваться поставщиками услуг, которые хотят предлагать свои услуги через торговую площадку, что позволяет легко и безопасно находить новых клиентов. Вдобавок ко всему, HYVE предлагает самые низкие гонорары среди всех платформ для фрилансеров, больше методов совместной работы, встроенную систему разрешения споров и даже инструменты управления, которые упрощают работу с сотрудниками и подрядчиками. Официальный сайт: https://hyve.works Whitepaper: https://hyve.works/static/media/whitepaper.cf4ae242.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xd794DD1CAda4cf79C9EebaAb8327a1B0507ef7d4 Купить HYVE сейчас!

Токеномика и анализ цен Hyve (HYVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyve (HYVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 151,82K $ 151,82K $ 151,82K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 25,65M $ 25,65M $ 25,65M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 592,00K $ 592,00K $ 592,00K Исторический максимум: $ 0,4274 $ 0,4274 $ 0,4274 Исторический минимум: $ 0,005477870837533801 $ 0,005477870837533801 $ 0,005477870837533801 Текущая цена: $ 0,00592 $ 0,00592 $ 0,00592 Узнайте больше о цене Hyve (HYVE)

Токеномика Hyve (HYVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hyve (HYVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HYVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HYVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYVE, изучите текущую цену HYVE!

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