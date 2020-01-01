Токеномика Hyve (HYVE)

Токеномика Hyve (HYVE)

Откройте для себя ключевую информацию о Hyve (HYVE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hyve (HYVE)

HYVE — это платформа для фрилансеров на основе блокчейна, которая позволяет работодателям и фрилансерам безопасно работать вместе. Мы предлагаем самую безопасную торговую площадку, где люди могут просматривать профили кандидатов на фрилансеры и нанимать их, поскольку платежи всегда депонируются, кроме того, все платежи происходят мгновенно. HYVE также может использоваться поставщиками услуг, которые хотят предлагать свои услуги через торговую площадку, что позволяет легко и безопасно находить новых клиентов. Вдобавок ко всему, HYVE предлагает самые низкие гонорары среди всех платформ для фрилансеров, больше методов совместной работы, встроенную систему разрешения споров и даже инструменты управления, которые упрощают работу с сотрудниками и подрядчиками.

Официальный сайт:
https://hyve.works
Whitepaper:
https://hyve.works/static/media/whitepaper.cf4ae242.pdf
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xd794DD1CAda4cf79C9EebaAb8327a1B0507ef7d4

Токеномика и анализ цен Hyve (HYVE)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyve (HYVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 151,82K
$ 151,82K$ 151,82K
Общее предложение:
$ 100,00M
$ 100,00M$ 100,00M
Оборотное предложение:
$ 25,65M
$ 25,65M$ 25,65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 592,00K
$ 592,00K$ 592,00K
Исторический максимум:
$ 0,4274
$ 0,4274$ 0,4274
Исторический минимум:
$ 0,005477870837533801
$ 0,005477870837533801$ 0,005477870837533801
Текущая цена:
$ 0,00592
$ 0,00592$ 0,00592

Токеномика Hyve (HYVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hyve (HYVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HYVE, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HYVE.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYVE, изучите текущую цену HYVE!

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История цены Hyve (HYVE)

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.