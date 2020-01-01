Токеномика Hyve (HYVE)
Информация о Hyve (HYVE)
HYVE — это платформа для фрилансеров на основе блокчейна, которая позволяет работодателям и фрилансерам безопасно работать вместе. Мы предлагаем самую безопасную торговую площадку, где люди могут просматривать профили кандидатов на фрилансеры и нанимать их, поскольку платежи всегда депонируются, кроме того, все платежи происходят мгновенно. HYVE также может использоваться поставщиками услуг, которые хотят предлагать свои услуги через торговую площадку, что позволяет легко и безопасно находить новых клиентов. Вдобавок ко всему, HYVE предлагает самые низкие гонорары среди всех платформ для фрилансеров, больше методов совместной работы, встроенную систему разрешения споров и даже инструменты управления, которые упрощают работу с сотрудниками и подрядчиками.
Токеномика и анализ цен Hyve (HYVE)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyve (HYVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Токеномика Hyve (HYVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Hyve (HYVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов HYVE, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов HYVE.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HYVE, изучите текущую цену HYVE!
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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
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1 HYVE = 0,00592 USD