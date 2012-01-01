Токеномика Hoppy (HOPPY) Откройте для себя ключевую информацию о Hoppy (HOPPY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Hoppy (HOPPY) Hoppy - антропоморфный персонаж-лягушка, созданный по мотивам знаменитого комикса "Ночные всадники", опубликованного в 2012 году художником и иллюстратором Мэттом Фьюри. Официальный сайт: https://hoppy.vip/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6E79B51959CF968d87826592f46f819F92466615 Купить HOPPY сейчас!

Токеномика и анализ цен Hoppy (HOPPY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hoppy (HOPPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,77M $ 8,77M $ 8,77M Общее предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Оборотное предложение: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,77M $ 8,77M $ 8,77M Исторический максимум: $ 0,000352903 $ 0,000352903 $ 0,000352903 Исторический минимум: $ 0,000001726464050057 $ 0,000001726464050057 $ 0,000001726464050057 Текущая цена: $ 0,000020846 $ 0,000020846 $ 0,000020846 Узнайте больше о цене Hoppy (HOPPY)

Токеномика Hoppy (HOPPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hoppy (HOPPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOPPY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOPPY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOPPY, изучите текущую цену HOPPY!

Как купить HOPPY Заинтересованы в добавлении Hoppy (HOPPY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки HOPPY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить HOPPY на MEXC прямо сейчас!

История цены Hoppy (HOPPY) Анализ истории цены HOPPY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены HOPPY прямо сейчас!

Прогноз цены HOPPY Хотите узнать, куда может двигаться HOPPY? Наша страница прогноза цены HOPPY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HOPPY прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!