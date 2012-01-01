Токеномика Hoppy (HOPPY)

Токеномика Hoppy (HOPPY)

Откройте для себя ключевую информацию о Hoppy (HOPPY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Hoppy (HOPPY)

Hoppy - антропоморфный персонаж-лягушка, созданный по мотивам знаменитого комикса "Ночные всадники", опубликованного в 2012 году художником и иллюстратором Мэттом Фьюри.

Официальный сайт:
https://hoppy.vip/
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0x6E79B51959CF968d87826592f46f819F92466615

Токеномика и анализ цен Hoppy (HOPPY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hoppy (HOPPY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 8,77M
$ 8,77M$ 8,77M
Общее предложение:
$ 420,69B
$ 420,69B$ 420,69B
Оборотное предложение:
$ 420,69B
$ 420,69B$ 420,69B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 8,77M
$ 8,77M$ 8,77M
Исторический максимум:
$ 0,000352903
$ 0,000352903$ 0,000352903
Исторический минимум:
$ 0,000001726464050057
$ 0,000001726464050057$ 0,000001726464050057
Текущая цена:
$ 0,000020846
$ 0,000020846$ 0,000020846

Токеномика Hoppy (HOPPY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hoppy (HOPPY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HOPPY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HOPPY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOPPY, изучите текущую цену HOPPY!

Как купить HOPPY

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История цены Hoppy (HOPPY)

Анализ истории цены HOPPY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены HOPPY

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.