Токеномика Robinhood xStock (HOODX)

Откройте для себя ключевую информацию о Robinhood xStock (HOODX), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:50:28 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен Robinhood xStock (HOODX)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Robinhood xStock (HOODX), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 4,71M
$ 4,71M
Общее предложение:
$ 31,00K
$ 31,00K
Оборотное предложение:
$ 31,00K
$ 31,00K
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,71M
$ 4,71M
Исторический максимум:
$ 699,99
$ 699,99
Исторический минимум:
$ 91,00407335090168
$ 91,00407335090168
Текущая цена:
$ 152,05
$ 152,05

Информация о Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) — это сертификат-трекер, выпущенный в виде токенов Solana SPL и ERC-20. HOODx отслеживает цену Robinhood Markets, Inc. (базового актива). HOODx предназначен для предоставления квалифицированным участникам рынка криптовалют доступ к цене акций Robinhood Markets, Inc. в соответствии с нормативными требованиями, сохраняя при этом преимущества технологии блокчейн.

Официальный сайт:
https://assets.backed.fi/products/robinhood-xstock
Обозреватель блоков:
https://solscan.io/token/XsvNBAYkrDRNhA7wPHQfX3ZUXZyZLdnCQDfHZ56bzpg

Токеномика Robinhood xStock (HOODX): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Robinhood xStock (HOODX) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HOODX, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HOODX.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOODX, изучите текущую цену HOODX!

