Согласно вашему прогнозу, Robinhood xStock потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 134,99.

Согласно вашему прогнозу, Robinhood xStock потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 141,7395.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена HOODX составляет $ 148,8264 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена HOODX в 2028 году составит $ 156,2677 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HOODX в 2029 году составит $ 164,0811 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HOODX в 2030 году составит $ 172,2852 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Robinhood xStock потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 280,6345.

В 2050 году цена Robinhood xStock потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 457,1240.