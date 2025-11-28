Hemi – это модульная сеть на базе Bitcoin и Ethereum, обеспечивающая превосходное масштабирование, безопасность и совместимость. В то время как другие проекты подходят к Bitcoin и Ethereum как к экосистемам, ограничивая потенциал обеих, Hemi рассматривает их как компоненты единой суперсети. Это открывает новые уровни программируемости, переносимости и потенциала для Bitcoin DeFi и многого другого. Соучредителями Hemi являются Джефф Гарзик (бывший разработчик ядра Bitcoin) и Макс Санчес (изобретатель протокола консенсуса Proof-of-Proof), а окружает их команда известных блокчейн-инженеров, стратегических партнеров и инвесторов.