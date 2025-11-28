Токеномика Hemi (HEMI)

Откройте для себя ключевую информацию о Hemi (HEMI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:37:44 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Hemi (HEMI)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hemi (HEMI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 20.96M
Общее предложение:
$ 10.00B
Оборотное предложение:
$ 977.50M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 214.40M
Исторический максимум:
$ 0.19469
Исторический минимум:
$ 0.015350458365510373
Текущая цена:
$ 0.02144
Информация о Hemi (HEMI)

Hemi – это модульная сеть на базе Bitcoin и Ethereum, обеспечивающая превосходное масштабирование, безопасность и совместимость. В то время как другие проекты подходят к Bitcoin и Ethereum как к экосистемам, ограничивая потенциал обеих, Hemi рассматривает их как компоненты единой суперсети. Это открывает новые уровни программируемости, переносимости и потенциала для Bitcoin DeFi и многого другого. Соучредителями Hemi являются Джефф Гарзик (бывший разработчик ядра Bitcoin) и Макс Санчес (изобретатель протокола консенсуса Proof-of-Proof), а окружает их команда известных блокчейн-инженеров, стратегических партнеров и инвесторов.

Официальный сайт:
https://hemi.xyz
Whitepaper:
https://hemi.xyz/whitepaper
Обозреватель блоков:
https://etherscan.io/token/0xeb964a1a6fab73b8c72a0d15c7337fa4804f484d

Токеномика Hemi (HEMI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Hemi (HEMI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов HEMI, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов HEMI.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HEMI, изучите текущую цену HEMI!

