Текущая цена GPTON сегодня составляет 0.01946 USD. Следите за обновлениями цены GPTON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GPTON прямо сейчас на MEXC.Текущая цена GPTON сегодня составляет 0.01946 USD. Следите за обновлениями цены GPTON к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GPTON прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о GPTON

Информация о цене GPTON

Официальный сайт GPTON

Токеномика GPTON

Прогноз цен GPTON

История GPTON

Руководство по покупке GPTON

Конвертер валют GPTON в фиат

GPTON на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип GPTON

GPTON Курс (GPTON)

Текущая цена 1 GPTON в USD:

$0,01946
$0,01946$0,01946
-0,35%1D
USD
График цены GPTON (GPTON) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:38:29 (UTC+8)

Информация о ценах GPTON (GPTON) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,01897
$ 0,01897$ 0,01897
Мин 24Ч
$ 0,01978
$ 0,01978$ 0,01978
Макс 24Ч

$ 0,01897
$ 0,01897$ 0,01897

$ 0,01978
$ 0,01978$ 0,01978

$ 0,04540726520022076
$ 0,04540726520022076$ 0,04540726520022076

$ 0,024354338596202823
$ 0,024354338596202823$ 0,024354338596202823

+0,10%

-0,35%

-12,54%

-12,54%

Текущая цена GPTON (GPTON) составляет $ 0,01946. За последние 24 часа GPTON торговался в диапазоне от $ 0,01897 до $ 0,01978, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GPTON за все время составляет $ 0,04540726520022076, а минимальная – $ 0,024354338596202823.

Что касается краткосрочной динамики, GPTON изменился на +0,10% за последний час, на -0,35% за 24 часа и на -12,54% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация GPTON (GPTON)

No.4053

$ 19,46M
$ 19,46M$ 19,46M

$ 62,53K
$ 62,53K$ 62,53K

$ 19,46M
$ 19,46M$ 19,46M

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999 999 933
999 999 933 999 999 933

999 999 933
999 999 933 999 999 933

100,00%

2025-07-19 00:00:00

$ 0,00099
$ 0,00099$ 0,00099

TONCOIN

Текущая рыночная капитализация GPTON составляет $ 19,46M, при 24-часовом объеме торгов $ 62,53K. Циркулируещее обращение GPTON составляет 1000,00M, а общее предложение – 999999933. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 19,46M.

История цен GPTON (GPTON) в USD

Отслеживайте изменения цены GPTON за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0000683-0,35%
30 дней$ -0,01568-44,63%
60 дней$ +0,00046+2,42%
90 дней$ +0,00046+2,42%
Изменение цены GPTON сегодня

Сегодня для GPTON зафиксировано изменение $ -0,0000683 (-0,35%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены GPTON за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,01568 (-44,63%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены GPTON за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то GPTON изменился на $ +0,00046 (+2,42%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены GPTON за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,00046 (+2,42%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены GPTON (GPTON)?

Просмотеть страницу истории цен GPTON.

Что такое GPTON (GPTON)

ИИ мессенджер с P2P-игровой платформой на TON: пользователи могут использовать токен для игр в формате P2P, а также как платежную систему для ИИ в мессенджере.

GPTON доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в GPTON. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга GPTON, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о GPTON в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки GPTON простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены GPTON (USD)

Сколько будет стоить GPTON (GPTON) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GPTON (GPTON) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GPTON.

Проверьте прогноз цены GPTON!

Токеномика GPTON (GPTON)

Понимание токеномики GPTON (GPTON) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GPTON прямо сейчас!

Как купить GPTON (GPTON)

Ищете как купить GPTON? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести GPTON на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

GPTON на местную валюту

1 GPTON (GPTON) в VND
512,0899
1 GPTON (GPTON) в AUD
A$0,0297738
1 GPTON (GPTON) в GBP
0,014595
1 GPTON (GPTON) в EUR
0,0167356
1 GPTON (GPTON) в USD
$0,01946
1 GPTON (GPTON) в MYR
RM0,0821212
1 GPTON (GPTON) в TRY
0,8169308
1 GPTON (GPTON) в JPY
¥2,95792
1 GPTON (GPTON) в ARS
ARS$26,2616592
1 GPTON (GPTON) в RUB
1,5844332
1 GPTON (GPTON) в INR
1,7087826
1 GPTON (GPTON) в IDR
Rp324,3332036
1 GPTON (GPTON) в PHP
1,1407452
1 GPTON (GPTON) в EGP
￡E.0,9259068
1 GPTON (GPTON) в BRL
R$0,1046948
1 GPTON (GPTON) в CAD
C$0,0270494
1 GPTON (GPTON) в BDT
2,3756768
1 GPTON (GPTON) в NGN
28,4501308
1 GPTON (GPTON) в COP
$76,015625
1 GPTON (GPTON) в ZAR
R.0,336658
1 GPTON (GPTON) в UAH
0,815374
1 GPTON (GPTON) в TZS
T.Sh.48,2876548
1 GPTON (GPTON) в VES
Bs4,0866
1 GPTON (GPTON) в CLP
$18,42862
1 GPTON (GPTON) в PKR
Rs5,5079584
1 GPTON (GPTON) в KZT
10,4735666
1 GPTON (GPTON) в THB
฿0,637315
1 GPTON (GPTON) в TWD
NT$0,5991734
1 GPTON (GPTON) в AED
د.إ0,0714182
1 GPTON (GPTON) в CHF
Fr0,0153734
1 GPTON (GPTON) в HKD
HK$0,1512042
1 GPTON (GPTON) в AMD
֏7,444423
1 GPTON (GPTON) в MAD
.د.م0,1801996
1 GPTON (GPTON) в MXN
$0,358064
1 GPTON (GPTON) в SAR
ريال0,072975
1 GPTON (GPTON) в ETB
Br2,9466332
1 GPTON (GPTON) в KES
KSh2,5130644
1 GPTON (GPTON) в JOD
د.أ0,01379714
1 GPTON (GPTON) в PLN
0,0708344
1 GPTON (GPTON) в RON
лв0,0850402
1 GPTON (GPTON) в SEK
kr0,1825348
1 GPTON (GPTON) в BGN
лв0,0326928
1 GPTON (GPTON) в HUF
Ft6,5323328
1 GPTON (GPTON) в CZK
0,4074924
1 GPTON (GPTON) в KWD
د.ك0,00595476
1 GPTON (GPTON) в ILS
0,0640234
1 GPTON (GPTON) в BOB
Bs0,1344686
1 GPTON (GPTON) в AZN
0,033082
1 GPTON (GPTON) в TJS
SM0,1801996
1 GPTON (GPTON) в GEL
0,052542
1 GPTON (GPTON) в AOA
Kz17,7391522
1 GPTON (GPTON) в BHD
.د.ب0,00731696
1 GPTON (GPTON) в BMD
$0,01946
1 GPTON (GPTON) в DKK
kr0,1251278
1 GPTON (GPTON) в HNL
L0,5110196
1 GPTON (GPTON) в MUR
0,8858192
1 GPTON (GPTON) в NAD
$0,3378256
1 GPTON (GPTON) в NOK
kr0,1942108
1 GPTON (GPTON) в NZD
$0,0338604
1 GPTON (GPTON) в PAB
B/.0,01946
1 GPTON (GPTON) в PGK
K0,081732
1 GPTON (GPTON) в QAR
ر.ق0,0708344
1 GPTON (GPTON) в RSD
дин.1,9646816
1 GPTON (GPTON) в UZS
soʻm234,4577774
1 GPTON (GPTON) в ALL
L1,6227694
1 GPTON (GPTON) в ANG
ƒ0,0348334
1 GPTON (GPTON) в AWG
ƒ0,035028
1 GPTON (GPTON) в BBD
$0,03892
1 GPTON (GPTON) в BAM
KM0,0326928
1 GPTON (GPTON) в BIF
Fr57,38754
1 GPTON (GPTON) в BND
$0,025298
1 GPTON (GPTON) в BSD
$0,01946
1 GPTON (GPTON) в JMD
$3,1229408
1 GPTON (GPTON) в KHR
78,467585
1 GPTON (GPTON) в KMF
Fr8,25104
1 GPTON (GPTON) в LAK
423,0434698
1 GPTON (GPTON) в LKR
රු5,9059154
1 GPTON (GPTON) в MDL
L0,3302362
1 GPTON (GPTON) в MGA
Ar87,264478
1 GPTON (GPTON) в MOP
P0,15568
1 GPTON (GPTON) в MVR
0,297738
1 GPTON (GPTON) в MWK
MK33,726126
1 GPTON (GPTON) в MZN
MT1,243494
1 GPTON (GPTON) в NPR
रु2,7349084
1 GPTON (GPTON) в PYG
138,01032
1 GPTON (GPTON) в RWF
Fr28,23646
1 GPTON (GPTON) в SBD
$0,1601558
1 GPTON (GPTON) в SCR
0,2660182
1 GPTON (GPTON) в SRD
$0,7723674
1 GPTON (GPTON) в SVC
$0,170275
1 GPTON (GPTON) в SZL
L0,3378256
1 GPTON (GPTON) в TMT
m0,0683046
1 GPTON (GPTON) в TND
د.ت0,05717348
1 GPTON (GPTON) в TTD
$0,1319388
1 GPTON (GPTON) в UGX
Sh67,79864
1 GPTON (GPTON) в XAF
Fr10,97544
1 GPTON (GPTON) в XCD
$0,052542
1 GPTON (GPTON) в XOF
Fr10,97544
1 GPTON (GPTON) в XPF
Fr1,98492
1 GPTON (GPTON) в BWP
P0,260764
1 GPTON (GPTON) в BZD
$0,0391146
1 GPTON (GPTON) в CVE
$1,8518136
1 GPTON (GPTON) в DJF
Fr3,46388
1 GPTON (GPTON) в DOP
$1,234737
1 GPTON (GPTON) в DZD
د.ج2,5387516
1 GPTON (GPTON) в FJD
$0,044758
1 GPTON (GPTON) в GNF
Fr169,2047
1 GPTON (GPTON) в GTQ
Q0,1490636
1 GPTON (GPTON) в GYD
$4,071032
1 GPTON (GPTON) в ISK
kr2,37412

Источники GPTON

Для более глубокого понимания GPTON рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт GPTON
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GPTON

Сколько стоит GPTON (GPTON) на сегодня?
Актуальная цена GPTON в USD – 0,01946 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GPTON в USD?
Текущая цена GPTON в USD составляет $ 0,01946. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация GPTON?
Рыночная капитализация GPTON составляет $ 19,46M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GPTON?
Циркулирующее предложение GPTON составляет 1000,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GPTON?
GPTON достиг максимальной цены (ATH) в 0,04540726520022076 USD.
Какова была минимальная цена GPTON за все время (ATL)?
GPTON достиг минимальной цены (ATL) в 0,024354338596202823 USD.
Каков объем торгов GPTON?
Объем торгов за последние 24 часа для GPTON составляет $ 62,53K USD.
Вырастет ли GPTON в цене в этом году?
GPTON может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GPTON для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:38:29 (UTC+8)

Важные обновления индустрии GPTON (GPTON)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор GPTON в USD

Сумма

GPTON
GPTON
USD
USD

1 GPTON = 0,01946 USD

Торговля GPTON

GPTON/USDT
$0,01946
$0,01946$0,01946
-0,35%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах