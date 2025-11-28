Токеномика GPTON (GPTON)

Токеномика GPTON (GPTON)

Откройте для себя ключевую информацию о GPTON (GPTON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:57:23 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен GPTON (GPTON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GPTON (GPTON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 2,50M
$ 2,50M$ 2,50M
Общее предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
Оборотное предложение:
$ 1000,00M
$ 1000,00M$ 1000,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 2,50M
$ 2,50M$ 2,50M
Исторический максимум:
$ 0,04735
$ 0,04735$ 0,04735
Исторический минимум:
$ 0,024354338596202823
$ 0,024354338596202823$ 0,024354338596202823
Текущая цена:
$ 0,0025
$ 0,0025$ 0,0025

Информация о GPTON (GPTON)

ИИ мессенджер с P2P-игровой платформой на TON: пользователи могут использовать токен для игр в формате P2P, а также как платежную систему для ИИ в мессенджере.

Официальный сайт:
https://gpton.co
Обозреватель блоков:
https://tonviewer.com/EQB2ONl9nfzoGfeRFhvKTLX28MOD_nvT8cfI41-FylvNvvHm

Токеномика GPTON (GPTON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GPTON (GPTON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GPTON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GPTON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GPTON, изучите текущую цену GPTON!

Как купить GPTON

Заинтересованы в добавлении GPTON (GPTON) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки GPTON, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены GPTON (GPTON)

Анализ истории цены GPTON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены GPTON

Хотите узнать, куда может двигаться GPTON? Наша страница прогноза цены GPTON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»