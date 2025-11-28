Что такое GPTON

Токеномика и анализ цен GPTON (GPTON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GPTON (GPTON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 2,50M $ 2,50M $ 2,50M Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,50M $ 2,50M $ 2,50M Исторический максимум: $ 0,04735 $ 0,04735 $ 0,04735 Исторический минимум: $ 0,024354338596202823 $ 0,024354338596202823 $ 0,024354338596202823 Текущая цена: $ 0,0025 $ 0,0025 $ 0,0025 Узнайте больше о цене GPTON (GPTON) Купить GPTON сейчас!

Информация о GPTON (GPTON) ИИ мессенджер с P2P-игровой платформой на TON: пользователи могут использовать токен для игр в формате P2P, а также как платежную систему для ИИ в мессенджере. ИИ мессенджер с P2P-игровой платформой на TON: пользователи могут использовать токен для игр в формате P2P, а также как платежную систему для ИИ в мессенджере. Официальный сайт: https://gpton.co Обозреватель блоков: https://tonviewer.com/EQB2ONl9nfzoGfeRFhvKTLX28MOD_nvT8cfI41-FylvNvvHm

Токеномика GPTON (GPTON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GPTON (GPTON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GPTON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GPTON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GPTON, изучите текущую цену GPTON!

История цены GPTON (GPTON) Анализ истории цены GPTON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены GPTON прямо сейчас! Прогноз цены GPTON Хотите узнать, куда может двигаться GPTON? Наша страница прогноза цены GPTON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

