Griffin AI – это самая быстрорастущая платформа без кода для создания ИИ-агентов в DeFi, на которой уже работает более 15 000 активных агентов. Ее ключевое преимущество – агенты, которые действительно работают. Например, Transaction Execution Agent (TEA) бесшовно выполняет свопы и стратегии доходности на крупнейших блокчейнах и в кошельках. Проект создан и управляется сильной инженерной командой под руководством Оливера Фельдмайера, основателя одной из первых регулируемых бирж цифровых активов в Европе, которую он вывел на NASDAQ через IPO стоимостью 100 млн $. Griffin AI объединяет проверенное лидерство и глубокую техническую экспертизу. Компания выходит на рынок DeFi объемом 1 трлн $, где 95% проектов не имеют ИИ-функциональности, и решает эту проблему, предоставляя суперинтеллектуальных агентов, работающих напрямую ончейн. Уже сегодня агенты Griffin AI интегрированы и используются такими проектами, как BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap и Burrito Wallet от Bithumb. В экосистему продолжают присоединяться новые топ-проекты. В основе будущего Griffin AI лежит токен $GAIN – нативный токен проекта, выполняющий роль «газа» для агентского DeFi и представляющий одну из крупнейших возможностей в криптоиндустрии сегодня.