Токеномика и анализ цен Griffin AI (GAIN)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене Griffin AI (GAIN), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о Griffin AI (GAIN)
Griffin AI – это самая быстрорастущая платформа без кода для создания ИИ-агентов в DeFi, на которой уже работает более 15 000 активных агентов. Ее ключевое преимущество – агенты, которые действительно работают. Например, Transaction Execution Agent (TEA) бесшовно выполняет свопы и стратегии доходности на крупнейших блокчейнах и в кошельках. Проект создан и управляется сильной инженерной командой под руководством Оливера Фельдмайера, основателя одной из первых регулируемых бирж цифровых активов в Европе, которую он вывел на NASDAQ через IPO стоимостью 100 млн $. Griffin AI объединяет проверенное лидерство и глубокую техническую экспертизу. Компания выходит на рынок DeFi объемом 1 трлн $, где 95% проектов не имеют ИИ-функциональности, и решает эту проблему, предоставляя суперинтеллектуальных агентов, работающих напрямую ончейн. Уже сегодня агенты Griffin AI интегрированы и используются такими проектами, как BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap и Burrito Wallet от Bithumb. В экосистему продолжают присоединяться новые топ-проекты. В основе будущего Griffin AI лежит токен $GAIN – нативный токен проекта, выполняющий роль «газа» для агентского DeFi и представляющий одну из крупнейших возможностей в криптоиндустрии сегодня.
Токеномика Griffin AI (GAIN): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики Griffin AI (GAIN) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов GAIN, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов GAIN.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GAIN, изучите текущую цену GAIN!
История цены Griffin AI (GAIN)
Анализ истории цены GAIN помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.
Прогноз цены GAIN
Хотите узнать, куда может двигаться GAIN? Наша страница прогноза цены GAIN объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
