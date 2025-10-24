Согласно вашему прогнозу, Futu Holdings потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 170,8.

Согласно вашему прогнозу, Futu Holdings потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 179,3400.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена FUTUON составляет $ 188,3070 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена FUTUON в 2028 году составит $ 197,7223 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FUTUON в 2029 году составит $ 207,6084 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FUTUON в 2030 году составит $ 217,9888 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Futu Holdings потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 355,0809.

В 2050 году цена Futu Holdings потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 578,3894.