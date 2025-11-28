Что такое FUTUON

Токеномика и анализ цен Futu Holdings (FUTUON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Futu Holdings (FUTUON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,15M Общее предложение: $ 6,77K Оборотное предложение: $ 6,77K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,15M Исторический максимум: $ 203,75 Исторический минимум: $ 150,44906962587248 Текущая цена: $ 169,93

Официальный сайт: https://app.ondo.finance/assets/futuon Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x5Ce215d9c37a195DF88e294a06B8396C296B4e15

Токеномика Futu Holdings (FUTUON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Futu Holdings (FUTUON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FUTUON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FUTUON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FUTUON, изучите текущую цену FUTUON!

История цены Futu Holdings (FUTUON) Анализ истории цены FUTUON помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены FUTUON Хотите узнать, куда может двигаться FUTUON? Наша страница прогноза цены FUTUON объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

