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Технический анализ Flux (FLUX) за сегодня

Технический анализ Flux (FLUX) за сегодня

Страница анализа Flux предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FLUX, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Flux ниже.

Изменение цены Flux (FLUX)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04348--+11,80%-3,40%-47,59%
Узнайте больше о цене Flux

Технические индикаторы Flux

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Flux на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 1
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 1Нейтрально 0Покупка 13
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 8Нейтрально 1Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0434
0,04338
R2
0,04338
0,04336
R1
0,04337
0,04336
PP
0,04335
0,04335
S1
0,04334
0,04333
S2
0,04332
0,04333
S3
0,0433
0,04332

Рыночные сигналы Flux

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$1,05 M
$1,06 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,10 M
3-дневные активные продажи
$0,10 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,13 M
7-дневные активные продажи
$0,12 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Flux

Чистый притокЦена FLUXUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,01 M0,04
2026-08-09$0,06 M0,04
2026-08-08$0,04 M0,04
2026-08-07-$0,02 M0,04
2026-08-06-$0,01 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FLUX/USDT
$0,04343
$0,04343$0,04343
+1,92%
1.51M (USDT)
FLUX/USDC
$0,04344
$0,04344$0,04344
+2,01%
1.34M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FLUX в USD

Сумма

FLUX
FLUX
USD
USD

1 FLUX = 0,04348 USD

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