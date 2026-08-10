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Технический анализ Instadapp (FLUID) за сегодня

Технический анализ Instadapp (FLUID) за сегодня

Страница анализа Instadapp предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике FLUID, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Instadapp ниже.

Изменение цены Instadapp (FLUID)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,221--+0,04%+12,87%-29,77%
Узнайте больше о цене Instadapp

Технические индикаторы Instadapp

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Instadapp на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 15
Нейтрально 3
Покупка 8
Скользящие средние:ПродажаПродажа 11Нейтрально 0Покупка 3
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 3Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,2193
1,2186
R2
1,2186
1,2182
R1
1,2183
1,218
PP
1,2176
1,2176
S1
1,2173
1,2172
S2
1,2166
1,217
S3
1,2163
1,2166

Рыночные сигналы Instadapp

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,03M
$1,67 M
$1,70 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,01 M
3-дневные активные продажи
$0,01 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,01M
7-дневные активные покупки
$0,08 M
7-дневные активные продажи
$0,07 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Instadapp

Чистый притокЦена FLUIDUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,00 M1,22
2026-08-09$0,01 M1,22
2026-08-08$0,01 M1,23
2026-08-07-$0,01 M1,22
2026-08-06$0,01 M1,20

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
FLUID/USDT
$1,221
$1,221$1,221
+0,36%
368.86 (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор FLUID в USD

Сумма

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USD
USD

1 FLUID = 1,221 USD

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