Текущая цена Fireverse сегодня составляет 0.07095 USD. Следите за обновлениями цены FIR к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FIR прямо сейчас на MEXC.

Fireverse Курс (FIR)

$0,07085
-0,30%1D
График цены Fireverse (FIR) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:34:09 (UTC+8)

Информация о ценах Fireverse (FIR) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,06969
Мин 24Ч
$ 0,07143
Макс 24Ч

$ 0,06969
$ 0,07143
$ 0,13227499641836485
$ 0,03134127854543523
+0,24%

-0,30%

-7,34%

-7,34%

Текущая цена Fireverse (FIR) составляет $ 0,07095. За последние 24 часа FIR торговался в диапазоне от $ 0,06969 до $ 0,07143, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FIR за все время составляет $ 0,13227499641836485, а минимальная – $ 0,03134127854543523.

Что касается краткосрочной динамики, FIR изменился на +0,24% за последний час, на -0,30% за 24 часа и на -7,34% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Fireverse (FIR)

No.1140

$ 9,70M
$ 55,38K
$ 70,95M
136,71M
1 000 000 000
1 000 000 000
13,67%

BSC

Текущая рыночная капитализация Fireverse составляет $ 9,70M, при 24-часовом объеме торгов $ 55,38K. Циркулируещее обращение FIR составляет 136,71M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 70,95M.

История цен Fireverse (FIR) в USD

Отслеживайте изменения цены Fireverse за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,0002132-0,30%
30 дней$ -0,02575-26,63%
60 дней$ -0,04985-41,27%
90 дней$ +0,06095+609,50%
Изменение цены Fireverse сегодня

Сегодня для FIR зафиксировано изменение $ -0,0002132 (-0,30%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Fireverse за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,02575 (-26,63%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Fireverse за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то FIR изменился на $ -0,04985 (-41,27%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Fireverse за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,06095 (+609,50%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Fireverse (FIR)?

Просмотеть страницу истории цен Fireverse.

Что такое Fireverse (FIR)

Fireverse – это революционная платформа для создания музыки, направленная на трансформацию индустрии с помощью передовых решений в области искусственного интеллекта и децентрализованных блокчейн-технологий. Fireverse переосмысливает музыкальное пространство, давая как профессиональным, так и начинающим музыкантам возможность создавать, делиться и зарабатывать на своих уникальных композициях.

Fireverse доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Fireverse. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга FIR, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Fireverse в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Fireverse простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Fireverse (USD)

Сколько будет стоить Fireverse (FIR) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Fireverse (FIR) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Fireverse.

Проверьте прогноз цены Fireverse!

Токеномика Fireverse (FIR)

Понимание токеномики Fireverse (FIR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FIR прямо сейчас!

Как купить Fireverse (FIR)

Ищете как купить Fireverse? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Fireverse на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

FIR на местную валюту

1 Fireverse (FIR) в VND
1 867,04925
1 Fireverse (FIR) в AUD
A$0,1085535
1 Fireverse (FIR) в GBP
0,0532125
1 Fireverse (FIR) в EUR
0,061017
1 Fireverse (FIR) в USD
$0,07095
1 Fireverse (FIR) в MYR
RM0,299409
1 Fireverse (FIR) в TRY
2,978481
1 Fireverse (FIR) в JPY
¥10,7844
1 Fireverse (FIR) в ARS
ARS$95,748444
1 Fireverse (FIR) в RUB
5,776749
1 Fireverse (FIR) в INR
6,2301195
1 Fireverse (FIR) в IDR
Rp1 182,499527
1 Fireverse (FIR) в PHP
4,159089
1 Fireverse (FIR) в EGP
￡E.3,375801
1 Fireverse (FIR) в BRL
R$0,381711
1 Fireverse (FIR) в CAD
C$0,0986205
1 Fireverse (FIR) в BDT
8,661576
1 Fireverse (FIR) в NGN
103,727481
1 Fireverse (FIR) в COP
$277,1484375
1 Fireverse (FIR) в ZAR
R.1,227435
1 Fireverse (FIR) в UAH
2,972805
1 Fireverse (FIR) в TZS
T.Sh.176,053911
1 Fireverse (FIR) в VES
Bs14,8995
1 Fireverse (FIR) в CLP
$67,18965
1 Fireverse (FIR) в PKR
Rs20,081688
1 Fireverse (FIR) в KZT
38,1859995
1 Fireverse (FIR) в THB
฿2,3236125
1 Fireverse (FIR) в TWD
NT$2,1845505
1 Fireverse (FIR) в AED
د.إ0,2603865
1 Fireverse (FIR) в CHF
Fr0,0560505
1 Fireverse (FIR) в HKD
HK$0,5512815
1 Fireverse (FIR) в AMD
֏27,1419225
1 Fireverse (FIR) в MAD
.د.م0,656997
1 Fireverse (FIR) в MXN
$1,30548
1 Fireverse (FIR) в SAR
ريال0,2660625
1 Fireverse (FIR) в ETB
Br10,743249
1 Fireverse (FIR) в KES
KSh9,162483
1 Fireverse (FIR) в JOD
د.أ0,05030355
1 Fireverse (FIR) в PLN
0,258258
1 Fireverse (FIR) в RON
лв0,3100515
1 Fireverse (FIR) в SEK
kr0,665511
1 Fireverse (FIR) в BGN
лв0,119196
1 Fireverse (FIR) в HUF
Ft23,816496
1 Fireverse (FIR) в CZK
1,485693
1 Fireverse (FIR) в KWD
د.ك0,0217107
1 Fireverse (FIR) в ILS
0,2334255
1 Fireverse (FIR) в BOB
Bs0,4902645
1 Fireverse (FIR) в AZN
0,120615
1 Fireverse (FIR) в TJS
SM0,656997
1 Fireverse (FIR) в GEL
0,191565
1 Fireverse (FIR) в AOA
Kz64,6758915
1 Fireverse (FIR) в BHD
.د.ب0,0266772
1 Fireverse (FIR) в BMD
$0,07095
1 Fireverse (FIR) в DKK
kr0,4562085
1 Fireverse (FIR) в HNL
L1,863147
1 Fireverse (FIR) в MUR
3,229644
1 Fireverse (FIR) в NAD
$1,231692
1 Fireverse (FIR) в NOK
kr0,708081
1 Fireverse (FIR) в NZD
$0,123453
1 Fireverse (FIR) в PAB
B/.0,07095
1 Fireverse (FIR) в PGK
K0,29799
1 Fireverse (FIR) в QAR
ر.ق0,258258
1 Fireverse (FIR) в RSD
дин.7,163112
1 Fireverse (FIR) в UZS
soʻm854,8190805
1 Fireverse (FIR) в ALL
L5,9165205
1 Fireverse (FIR) в ANG
ƒ0,1270005
1 Fireverse (FIR) в AWG
ƒ0,12771
1 Fireverse (FIR) в BBD
$0,1419
1 Fireverse (FIR) в BAM
KM0,119196
1 Fireverse (FIR) в BIF
Fr209,23155
1 Fireverse (FIR) в BND
$0,092235
1 Fireverse (FIR) в BSD
$0,07095
1 Fireverse (FIR) в JMD
$11,386056
1 Fireverse (FIR) в KHR
286,0881375
1 Fireverse (FIR) в KMF
Fr30,0828
1 Fireverse (FIR) в LAK
1 542,3912735
1 Fireverse (FIR) в LKR
රු21,5326155
1 Fireverse (FIR) в MDL
L1,2040215
1 Fireverse (FIR) в MGA
Ar318,161085
1 Fireverse (FIR) в MOP
P0,5676
1 Fireverse (FIR) в MVR
1,085535
1 Fireverse (FIR) в MWK
MK122,963445
1 Fireverse (FIR) в MZN
MT4,533705
1 Fireverse (FIR) в NPR
रु9,971313
1 Fireverse (FIR) в PYG
503,1774
1 Fireverse (FIR) в RWF
Fr102,94845
1 Fireverse (FIR) в SBD
$0,5839185
1 Fireverse (FIR) в SCR
0,9698865
1 Fireverse (FIR) в SRD
$2,8160055
1 Fireverse (FIR) в SVC
$0,6208125
1 Fireverse (FIR) в SZL
L1,231692
1 Fireverse (FIR) в TMT
m0,2490345
1 Fireverse (FIR) в TND
د.ت0,2084511
1 Fireverse (FIR) в TTD
$0,481041
1 Fireverse (FIR) в UGX
Sh247,1898
1 Fireverse (FIR) в XAF
Fr40,0158
1 Fireverse (FIR) в XCD
$0,191565
1 Fireverse (FIR) в XOF
Fr40,0158
1 Fireverse (FIR) в XPF
Fr7,2369
1 Fireverse (FIR) в BWP
P0,95073
1 Fireverse (FIR) в BZD
$0,1426095
1 Fireverse (FIR) в CVE
$6,751602
1 Fireverse (FIR) в DJF
Fr12,6291
1 Fireverse (FIR) в DOP
$4,5017775
1 Fireverse (FIR) в DZD
د.ج9,256137
1 Fireverse (FIR) в FJD
$0,163185
1 Fireverse (FIR) в GNF
Fr616,91025
1 Fireverse (FIR) в GTQ
Q0,543477
1 Fireverse (FIR) в GYD
$14,84274
1 Fireverse (FIR) в ISK
kr8,6559

Источники Fireverse

Для более глубокого понимания Fireverse рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Fireverse
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fireverse

Сколько стоит Fireverse (FIR) на сегодня?
Актуальная цена FIR в USD – 0,07095 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FIR в USD?
Текущая цена FIR в USD составляет $ 0,07095. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Fireverse?
Рыночная капитализация FIR составляет $ 9,70M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FIR?
Циркулирующее предложение FIR составляет 136,71M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FIR?
FIR достиг максимальной цены (ATH) в 0,13227499641836485 USD.
Какова была минимальная цена FIR за все время (ATL)?
FIR достиг минимальной цены (ATL) в 0,03134127854543523 USD.
Каков объем торгов FIR?
Объем торгов за последние 24 часа для FIR составляет $ 55,38K USD.
Вырастет ли FIR в цене в этом году?
FIR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FIR для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Fireverse (FIR)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций.

1 FIR = 0,07095 USD

