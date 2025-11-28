Что такое FIR

Токеномика Fireverse (FIR) Откройте для себя ключевую информацию о Fireverse (FIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Fireverse (FIR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fireverse (FIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,39M $ 3,39M $ 3,39M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 136,71M $ 136,71M $ 136,71M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 24,81M $ 24,81M $ 24,81M Исторический максимум: $ 0,13745 $ 0,13745 $ 0,13745 Исторический минимум: $ 0,02506864602825644 $ 0,02506864602825644 $ 0,02506864602825644 Текущая цена: $ 0,02481 $ 0,02481 $ 0,02481 Узнайте больше о цене Fireverse (FIR) Купить FIR сейчас!

Информация о Fireverse (FIR) Fireverse – это революционная платформа для создания музыки, направленная на трансформацию индустрии с помощью передовых решений в области искусственного интеллекта и децентрализованных блокчейн-технологий. Fireverse переосмысливает музыкальное пространство, давая как профессиональным, так и начинающим музыкантам возможность создавать, делиться и зарабатывать на своих уникальных композициях. Официальный сайт: https://web3.fireverseai.com/ Whitepaper: https://fireverse-ventures.gitbook.io/white-paper Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x238d72e179a581c98dc1996417a49818c7e509dc

Токеномика Fireverse (FIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Fireverse (FIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FIR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FIR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIR, изучите текущую цену FIR!

Как купить FIR Заинтересованы в добавлении Fireverse (FIR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FIR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить FIR на MEXC прямо сейчас! История цены Fireverse (FIR) Анализ истории цены FIR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены FIR прямо сейчас! Прогноз цены FIR Хотите узнать, куда может двигаться FIR? Наша страница прогноза цены FIR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FIR прямо сейчас!

