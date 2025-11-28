Токеномика Fireverse (FIR)

Токеномика Fireverse (FIR)

Откройте для себя ключевую информацию о Fireverse (FIR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 22:06:19 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Fireverse (FIR)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Fireverse (FIR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,39M
$ 3,39M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 136,71M
$ 136,71M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 24,81M
$ 24,81M
Исторический максимум:
$ 0,13745
$ 0,13745
Исторический минимум:
$ 0,02506864602825644
$ 0,02506864602825644
Текущая цена:
$ 0,02481
$ 0,02481

Информация о Fireverse (FIR)

Fireverse – это революционная платформа для создания музыки, направленная на трансформацию индустрии с помощью передовых решений в области искусственного интеллекта и децентрализованных блокчейн-технологий. Fireverse переосмысливает музыкальное пространство, давая как профессиональным, так и начинающим музыкантам возможность создавать, делиться и зарабатывать на своих уникальных композициях.

Официальный сайт:
https://web3.fireverseai.com/
Whitepaper:
https://fireverse-ventures.gitbook.io/white-paper
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x238d72e179a581c98dc1996417a49818c7e509dc

Токеномика Fireverse (FIR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Fireverse (FIR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FIR, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FIR.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FIR, изучите текущую цену FIR!

Как купить FIR

Заинтересованы в добавлении Fireverse (FIR) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки FIR, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Fireverse (FIR)

Анализ истории цены FIR помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены FIR

Хотите узнать, куда может двигаться FIR? Наша страница прогноза цены FIR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»