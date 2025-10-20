Текущая цена NRABBIT сегодня составляет -- USD. Следите за обновлениями цены NRABBIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NRABBIT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена NRABBIT сегодня составляет -- USD. Следите за обновлениями цены NRABBIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены NRABBIT прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о NRABBIT

Информация о цене NRABBIT

Токеномика NRABBIT

Прогноз цен NRABBIT

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип NRABBIT

NRABBIT Курс (NRABBIT)

Не в листинге

USD
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
Страница обновлена: 2025-10-24 04:28:46 (UTC+8)

Информация о ценах NRABBIT (NRABBIT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
--
----
Мин 24Ч
--
----
Макс 24Ч

--
----

--
----

--
----

--
----

--

--

--

--

Текущая цена NRABBIT (NRABBIT) составляет --. За последние 24 часа NRABBIT торговался в диапазоне от -- до --, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена NRABBIT за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, NRABBIT изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -- за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация NRABBIT (NRABBIT)

--
----

--
----

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

Текущая рыночная капитализация NRABBIT составляет --, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение NRABBIT составляет --, а общее предложение – --. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна --.

История цен NRABBIT (NRABBIT) в USD

Отслеживайте изменения цены NRABBIT за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
No Data
Изменение цены NRABBIT сегодня

Сегодня для NRABBIT зафиксировано изменение -- (--), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены NRABBIT за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на -- (--), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены NRABBIT за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то NRABBIT изменился на -- (--), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены NRABBIT за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по -- (--), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Что такое NRABBIT (NRABBIT)

NRABBIT доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в NRABBIT. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга NRABBIT, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о NRABBIT в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки NRABBIT простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены NRABBIT (USD)

Сколько будет стоить NRABBIT (NRABBIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов NRABBIT (NRABBIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для NRABBIT.

Проверьте прогноз цены NRABBIT!

Токеномика NRABBIT (NRABBIT)

Понимание токеномики NRABBIT (NRABBIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена NRABBIT прямо сейчас!

Как купить NRABBIT (NRABBIT)

Ищете как купить NRABBIT? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести NRABBIT на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

NRABBIT на местную валюту

1 NRABBIT (NRABBIT) в VND
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в AUD
A$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в GBP
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в EUR
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в USD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в MYR
RM--
1 NRABBIT (NRABBIT) в TRY
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в JPY
¥--
1 NRABBIT (NRABBIT) в ARS
ARS$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в RUB
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в INR
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в IDR
Rp--
1 NRABBIT (NRABBIT) в PHP
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в EGP
￡E.--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BRL
R$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в CAD
C$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BDT
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в NGN
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в COP
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в ZAR
R.--
1 NRABBIT (NRABBIT) в UAH
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в TZS
T.Sh.--
1 NRABBIT (NRABBIT) в VES
Bs--
1 NRABBIT (NRABBIT) в CLP
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в PKR
Rs--
1 NRABBIT (NRABBIT) в KZT
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в THB
฿--
1 NRABBIT (NRABBIT) в TWD
NT$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в AED
د.إ--
1 NRABBIT (NRABBIT) в CHF
Fr--
1 NRABBIT (NRABBIT) в HKD
HK$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в AMD
֏--
1 NRABBIT (NRABBIT) в MAD
.د.م--
1 NRABBIT (NRABBIT) в MXN
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в SAR
ريال--
1 NRABBIT (NRABBIT) в ETB
Br--
1 NRABBIT (NRABBIT) в KES
KSh--
1 NRABBIT (NRABBIT) в JOD
د.أ--
1 NRABBIT (NRABBIT) в PLN
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в RON
лв--
1 NRABBIT (NRABBIT) в SEK
kr--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BGN
лв--
1 NRABBIT (NRABBIT) в HUF
Ft--
1 NRABBIT (NRABBIT) в CZK
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в KWD
د.ك--
1 NRABBIT (NRABBIT) в ILS
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BOB
Bs--
1 NRABBIT (NRABBIT) в AZN
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в TJS
SM--
1 NRABBIT (NRABBIT) в GEL
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в AOA
Kz--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BHD
.د.ب--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BMD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в DKK
kr--
1 NRABBIT (NRABBIT) в HNL
L--
1 NRABBIT (NRABBIT) в MUR
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в NAD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в NOK
kr--
1 NRABBIT (NRABBIT) в NZD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в PAB
B/.--
1 NRABBIT (NRABBIT) в PGK
K--
1 NRABBIT (NRABBIT) в QAR
ر.ق--
1 NRABBIT (NRABBIT) в RSD
дин.--
1 NRABBIT (NRABBIT) в UZS
soʻm--
1 NRABBIT (NRABBIT) в ALL
L--
1 NRABBIT (NRABBIT) в ANG
ƒ--
1 NRABBIT (NRABBIT) в AWG
ƒ--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BBD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BAM
KM--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BIF
Fr--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BND
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BSD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в JMD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в KHR
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в KMF
Fr--
1 NRABBIT (NRABBIT) в LAK
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в LKR
රු--
1 NRABBIT (NRABBIT) в MDL
L--
1 NRABBIT (NRABBIT) в MGA
Ar--
1 NRABBIT (NRABBIT) в MOP
P--
1 NRABBIT (NRABBIT) в MVR
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в MWK
MK--
1 NRABBIT (NRABBIT) в MZN
MT--
1 NRABBIT (NRABBIT) в NPR
रु--
1 NRABBIT (NRABBIT) в PYG
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в RWF
Fr--
1 NRABBIT (NRABBIT) в SBD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в SCR
--
1 NRABBIT (NRABBIT) в SRD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в SVC
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в SZL
L--
1 NRABBIT (NRABBIT) в TMT
m--
1 NRABBIT (NRABBIT) в TND
د.ت--
1 NRABBIT (NRABBIT) в TTD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в UGX
Sh--
1 NRABBIT (NRABBIT) в XAF
Fr--
1 NRABBIT (NRABBIT) в XCD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в XOF
Fr--
1 NRABBIT (NRABBIT) в XPF
Fr--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BWP
P--
1 NRABBIT (NRABBIT) в BZD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в CVE
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в DJF
Fr--
1 NRABBIT (NRABBIT) в DOP
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в DZD
د.ج--
1 NRABBIT (NRABBIT) в FJD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в GNF
Fr--
1 NRABBIT (NRABBIT) в GTQ
Q--
1 NRABBIT (NRABBIT) в GYD
$--
1 NRABBIT (NRABBIT) в ISK
kr--

Люди также спрашивают: Другие вопросы о NRABBIT

Сколько стоит NRABBIT (NRABBIT) на сегодня?
Актуальная цена NRABBIT в USD – -- USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена NRABBIT в USD?
Текущая цена NRABBIT в USD составляет --. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация NRABBIT?
Рыночная капитализация NRABBIT составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение NRABBIT?
Циркулирующее предложение NRABBIT составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) NRABBIT?
NRABBIT достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена NRABBIT за все время (ATL)?
NRABBIT достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов NRABBIT?
Объем торгов за последние 24 часа для NRABBIT составляет -- USD.
Вырастет ли NRABBIT в цене в этом году?
NRABBIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены NRABBIT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 04:28:46 (UTC+8)

Важные обновления индустрии NRABBIT (NRABBIT)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор NRABBIT в USD

Сумма

NRABBIT
NRABBIT
USD
USD

1 NRABBIT = -- USD

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах