Технический анализ Euler Finance (EUL) за сегодня
Изменение цены Euler Finance (EUL)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$1,201
|--
|-15,18%
|+18,72%
|-21,77%
Технические индикаторы Euler Finance
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Euler Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 11
|Нейтрально 1
|Покупка 2
|Технические индикаторы:
|Покупка
|Продажа 3
|Нейтрально 4
|Покупка 5
Рыночные сигналы Euler Finance
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Euler Finance
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$0,02 M
|1,21
|2026-08-09
|$0,08 M
|1,17
|2026-08-08
|-$0,03 M
|1,21
|2026-08-07
|-$0,12 M
|1,24
|2026-08-06
|-$0,18 M
|1,30
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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