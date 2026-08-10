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Технический анализ Euler Finance (EUL) за сегодня

Технический анализ Euler Finance (EUL) за сегодня

Страница анализа Euler Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EUL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Euler Finance ниже.

Изменение цены Euler Finance (EUL)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$1,201---15,18%+18,72%-21,77%
Узнайте больше о цене Euler Finance

Технические индикаторы Euler Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Euler Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Продажа
Продажа 14
Нейтрально 5
Покупка 7
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 11Нейтрально 1Покупка 2
Технические индикаторы:ПокупкаПродажа 3Нейтрально 4Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
1,1968
1,1967
R2
1,1967
1,1965
R1
1,1965
1,1965
PP
1,1964
1,1964
S1
1,1961
1,1962
S2
1,196
1,1962
S3
1,1958
1,196

Рыночные сигналы Euler Finance

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,01M
$1,70 M
$1,72 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,00M
3-дневные активные покупки
$0,34 M
3-дневные активные продажи
$0,33 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
7-дневные активные покупки
$0,95 M
7-дневные активные продажи
$0,93 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Euler Finance

Чистый притокЦена EULUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$0,02 M1,21
2026-08-09$0,08 M1,17
2026-08-08-$0,03 M1,21
2026-08-07-$0,12 M1,24
2026-08-06-$0,18 M1,30

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
EUL/USDT
$1,201
$1,201$1,201
+2,53%
83.56K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор EUL в USD

Сумма

EUL
EUL
USD
USD

1 EUL = 1,201 USD

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