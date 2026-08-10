Технический анализ Euler Finance (EUL) за сегодня Страница анализа Euler Finance предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике EUL, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Euler Finance ниже. Регистрация

Изменение цены Euler Finance (EUL) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $1,201 -- -15,18% +18,72% -21,77%

Технические индикаторы Euler Finance

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Euler Finance на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Продажа Продажа 14 Нейтрально 5 Покупка 7 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 11 Нейтрально 1 Покупка 2 Технические индикаторы : Покупка Продажа 3 Нейтрально 4 Покупка 5 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 1,1968 1,1967 R2 1,1967 1,1965 R1 1,1965 1,1965 PP 1,1964 1,1964 S1 1,1961 1,1962 S2 1,196 1,1962 S3 1,1958 1,196

Рыночные сигналы Euler Finance Текущий чистый объем открытых ордеров -0,01M $1,70 M $1,72 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,00M 3-дневные активные покупки $0,34 M 3-дневные активные продажи $0,33 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 0,02M 7-дневные активные покупки $0,95 M 7-дневные активные продажи $0,93 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Euler Finance Чистый приток Цена EULUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $0,02 M 1,21 2026-08-09 $0,08 M 1,17 2026-08-08 -$0,03 M 1,21 2026-08-07 -$0,12 M 1,24 2026-08-06 -$0,18 M 1,30 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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