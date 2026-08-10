Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Ethena, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по Ethena, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

Подробнее о ENA

Информация о цене ENA

Что такое ENA

Whitepaper ENA

Официальный сайт ENA

Токеномика ENA

Прогноз цен ENA

История ENA

Руководство по покупке ENA

Конвертер валют ENA в фиат

ENA на споте

Фьючерсы ENA USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Технический анализ Ethena (ENA) за сегодня

Технический анализ Ethena (ENA) за сегодня

Страница анализа Ethena предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ENA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ethena ниже.

Изменение цены Ethena (ENA)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,08998---0,91%+9,81%-27,05%
Узнайте больше о цене Ethena

Ежедневный ИИ-анализ Ethena

Анализ Ethena за 2026-07-29

  • Значительный чистый отток средств: За последние 7 дней в 6 случаях по ENA фиксировался чистый отток средств; за последние два дня совокупный отток превысил 2,1 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупного капитала и давлении на цену токена в сторону снижения.
  • Экстремальный дисбаланс длинных и коротких позиций: Соотношение числа трейдеров с длинными и короткими позициями по фьючерсам достигло 5,91, а среди элитных аккаунтов — 6,94. Рыночные настроения чрезмерно смещены в сторону быков, что создаёт высокий риск каскадного закрытия длинных позиций.
  • Ставка финансирования ушла в отрицательную зону: Текущая ставка финансирования фьючерсов составляет -0,0147%, что указывает на доминирование медведей и состояние перекупленности с последующей коррекцией; в краткосрочной перспективе цена может продолжить снижение.

Анализ Ethena за 2026-07-28

  • Усиление давления продаж со стороны «китов»: За последний месяц на биржи поступило более 300 млн токенов ENA, что в совокупности с разблокировкой более 11 млн токенов в начале августа (около 9,56 млн долларов США) создает значительное давление предложения на рынке; ожидается снижение цены токена ENA.
  • Переполненность длинных позиций по фьючерсам: Соотношение длинных и коротких позиций среди элитных аккаунтов достигло 6,51, а среди розничных инвесторов — 5,30, что свидетельствует о крайне бычьих настроениях на рынке. Однако недавние данные об активных покупках и продажах показывают доминирование продавцов, что создает риск «двойного удара» по быкам и медведям или коррекции рынка.
  • Реализация позитивных фундаментальных факторов: Несмотря на институциональные позитивные новости, такие как интеграция BlackRock Aladdin и сотрудничество с Coinbase, данные о чистом притоке средств демонстрируют непрерывный чистый отток в течение нескольких дней подряд (например, отток на сумму -2,76 млн долларов США 24 июля), что указывает на характерную рыночную тенденцию «продажи на новостях».

Технические индикаторы Ethena

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ethena на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Активная продажа
Продажа 17
Нейтрально 5
Покупка 4
Скользящие средние:Активная продажаПродажа 13Нейтрально 0Покупка 1
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 4Нейтрально 5Покупка 3
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,0899
0,08989
R2
0,08989
0,08988
R1
0,08988
0,08987
PP
0,08987
0,08987
S1
0,08986
0,08986
S2
0,08985
0,08985
S3
0,08984
0,08985

Рыночные сигналы Ethena

Текущий чистый объем открытых ордеров
-1,54M
$30,78 M
$32,32 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
1,35M
3-дневные активные покупки
$24,52 M
3-дневные активные продажи
$23,16 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
2,35M
7-дневные активные покупки
$64,49 M
7-дневные активные продажи
$62,14 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Ethena

Чистый притокЦена ENAUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10$1,08 M0,09
2026-08-09$0,13 M0,09
2026-08-08$0,74 M0,09
2026-08-07$1,70 M0,09
2026-08-06$1,11 M0,09

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Узнайте больше о Ethena

Торгуйте Ethena (ENA) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ethena в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
ENA/USDT
$0,08993
$0,08993$0,08993
+2,42%
3.95M (USDT)
ENA/USDC
$0,08984
$0,08984$0,08984
+2,51%
613.36K (USDT)
ENA/USDE
$0,08997
$0,08997$0,08997
+2,57%
610.64K (USDT)
ENA/USD1
$0,08984
$0,08984$0,08984
+2,37%
641.10K (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор ENA в USD

Сумма

ENA
ENA
USD
USD

1 ENA = 0,08998 USD

Больше технического анализа криптовалют

Найдите больше актуальных аналитических материалов по ценам криптовалют.