Технический анализ Ethena (ENA) за сегодня
Изменение цены Ethena (ENA)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,08998
|--
|-0,91%
|+9,81%
|-27,05%
Ежедневный ИИ-анализ Ethena
Анализ Ethena за 2026-07-29
- Значительный чистый отток средств: За последние 7 дней в 6 случаях по ENA фиксировался чистый отток средств; за последние два дня совокупный отток превысил 2,1 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупного капитала и давлении на цену токена в сторону снижения.
- Экстремальный дисбаланс длинных и коротких позиций: Соотношение числа трейдеров с длинными и короткими позициями по фьючерсам достигло 5,91, а среди элитных аккаунтов — 6,94. Рыночные настроения чрезмерно смещены в сторону быков, что создаёт высокий риск каскадного закрытия длинных позиций.
- Ставка финансирования ушла в отрицательную зону: Текущая ставка финансирования фьючерсов составляет -0,0147%, что указывает на доминирование медведей и состояние перекупленности с последующей коррекцией; в краткосрочной перспективе цена может продолжить снижение.
Анализ Ethena за 2026-07-28
- Усиление давления продаж со стороны «китов»: За последний месяц на биржи поступило более 300 млн токенов ENA, что в совокупности с разблокировкой более 11 млн токенов в начале августа (около 9,56 млн долларов США) создает значительное давление предложения на рынке; ожидается снижение цены токена ENA.
- Переполненность длинных позиций по фьючерсам: Соотношение длинных и коротких позиций среди элитных аккаунтов достигло 6,51, а среди розничных инвесторов — 5,30, что свидетельствует о крайне бычьих настроениях на рынке. Однако недавние данные об активных покупках и продажах показывают доминирование продавцов, что создает риск «двойного удара» по быкам и медведям или коррекции рынка.
- Реализация позитивных фундаментальных факторов: Несмотря на институциональные позитивные новости, такие как интеграция BlackRock Aladdin и сотрудничество с Coinbase, данные о чистом притоке средств демонстрируют непрерывный чистый отток в течение нескольких дней подряд (например, отток на сумму -2,76 млн долларов США 24 июля), что указывает на характерную рыночную тенденцию «продажи на новостях».
Технические индикаторы Ethena
Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ethena на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.
|Скользящие средние:
|Активная продажа
|Продажа 13
|Нейтрально 0
|Покупка 1
|Технические индикаторы:
|Нейтрально
|Продажа 4
|Нейтрально 5
|Покупка 3
Рыночные сигналы Ethena
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
Поток капитала Ethena
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|$1,08 M
|0,09
|2026-08-09
|$0,13 M
|0,09
|2026-08-08
|$0,74 M
|0,09
|2026-08-07
|$1,70 M
|0,09
|2026-08-06
|$1,11 M
|0,09
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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