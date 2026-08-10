Технический анализ Ethena (ENA) за сегодня Страница анализа Ethena предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике ENA, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Ethena ниже. Регистрация

Изменение цены Ethena (ENA) Текущая цена 24ч 7 дн. 30 дн. 90 дн. $0,08998 -- -0,91% +9,81% -27,05%

Ежедневный ИИ-анализ Ethena Анализ ENA за 2026-07-29 Анализ ENA за 2026-07-28 Анализ Ethena за 2026-07-29 Значительный чистый отток средств : За последние 7 дней в 6 случаях по ENA фиксировался чистый отток средств; за последние два дня совокупный отток превысил 2,1 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупного капитала и давлении на цену токена в сторону снижения.

: За последние 7 дней в 6 случаях по ENA фиксировался чистый отток средств; за последние два дня совокупный отток превысил 2,1 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупного капитала и давлении на цену токена в сторону снижения. Экстремальный дисбаланс длинных и коротких позиций : Соотношение числа трейдеров с длинными и короткими позициями по фьючерсам достигло 5,91, а среди элитных аккаунтов — 6,94. Рыночные настроения чрезмерно смещены в сторону быков, что создаёт высокий риск каскадного закрытия длинных позиций.

: Соотношение числа трейдеров с длинными и короткими позициями по фьючерсам достигло 5,91, а среди элитных аккаунтов — 6,94. Рыночные настроения чрезмерно смещены в сторону быков, что создаёт высокий риск каскадного закрытия длинных позиций. Ставка финансирования ушла в отрицательную зону: Текущая ставка финансирования фьючерсов составляет -0,0147%, что указывает на доминирование медведей и состояние перекупленности с последующей коррекцией; в краткосрочной перспективе цена может продолжить снижение. Значительный чистый отток средств : За последние 7 дней в 6 случаях по ENA фиксировался чистый отток средств; за последние два дня совокупный отток превысил 2,1 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупного капитала и давлении на цену токена в сторону снижения.

: За последние 7 дней в 6 случаях по ENA фиксировался чистый отток средств; за последние два дня совокупный отток превысил 2,1 млн USDT, что свидетельствует о продолжающемся уходе крупного капитала и давлении на цену токена в сторону снижения. Экстремальный дисбаланс длинных и коротких позиций : Соотношение числа трейдеров с длинными и короткими позициями по фьючерсам достигло 5,91, а среди элитных аккаунтов — 6,94. Рыночные настроения чрезмерно смещены в сторону быков, что создаёт высокий риск каскадного закрытия длинных позиций.

: Соотношение числа трейдеров с длинными и короткими позициями по фьючерсам достигло 5,91, а среди элитных аккаунтов — 6,94. Рыночные настроения чрезмерно смещены в сторону быков, что создаёт высокий риск каскадного закрытия длинных позиций. Ставка финансирования ушла в отрицательную зону: Текущая ставка финансирования фьючерсов составляет -0,0147%, что указывает на доминирование медведей и состояние перекупленности с последующей коррекцией; в краткосрочной перспективе цена может продолжить снижение. Анализ Ethena за 2026-07-28 Усиление давления продаж со стороны «китов» : За последний месяц на биржи поступило более 300 млн токенов ENA, что в совокупности с разблокировкой более 11 млн токенов в начале августа (около 9,56 млн долларов США) создает значительное давление предложения на рынке; ожидается снижение цены токена ENA.

: За последний месяц на биржи поступило более 300 млн токенов ENA, что в совокупности с разблокировкой более 11 млн токенов в начале августа (около 9,56 млн долларов США) создает значительное давление предложения на рынке; ожидается снижение цены токена ENA. Переполненность длинных позиций по фьючерсам : Соотношение длинных и коротких позиций среди элитных аккаунтов достигло 6,51, а среди розничных инвесторов — 5,30, что свидетельствует о крайне бычьих настроениях на рынке. Однако недавние данные об активных покупках и продажах показывают доминирование продавцов, что создает риск «двойного удара» по быкам и медведям или коррекции рынка.

: Соотношение длинных и коротких позиций среди элитных аккаунтов достигло 6,51, а среди розничных инвесторов — 5,30, что свидетельствует о крайне бычьих настроениях на рынке. Однако недавние данные об активных покупках и продажах показывают доминирование продавцов, что создает риск «двойного удара» по быкам и медведям или коррекции рынка. Реализация позитивных фундаментальных факторов: Несмотря на институциональные позитивные новости, такие как интеграция BlackRock Aladdin и сотрудничество с Coinbase, данные о чистом притоке средств демонстрируют непрерывный чистый отток в течение нескольких дней подряд (например, отток на сумму -2,76 млн долларов США 24 июля), что указывает на характерную рыночную тенденцию «продажи на новостях». Усиление давления продаж со стороны «китов» : За последний месяц на биржи поступило более 300 млн токенов ENA, что в совокупности с разблокировкой более 11 млн токенов в начале августа (около 9,56 млн долларов США) создает значительное давление предложения на рынке; ожидается снижение цены токена ENA.

: За последний месяц на биржи поступило более 300 млн токенов ENA, что в совокупности с разблокировкой более 11 млн токенов в начале августа (около 9,56 млн долларов США) создает значительное давление предложения на рынке; ожидается снижение цены токена ENA. Переполненность длинных позиций по фьючерсам : Соотношение длинных и коротких позиций среди элитных аккаунтов достигло 6,51, а среди розничных инвесторов — 5,30, что свидетельствует о крайне бычьих настроениях на рынке. Однако недавние данные об активных покупках и продажах показывают доминирование продавцов, что создает риск «двойного удара» по быкам и медведям или коррекции рынка.

: Соотношение длинных и коротких позиций среди элитных аккаунтов достигло 6,51, а среди розничных инвесторов — 5,30, что свидетельствует о крайне бычьих настроениях на рынке. Однако недавние данные об активных покупках и продажах показывают доминирование продавцов, что создает риск «двойного удара» по быкам и медведям или коррекции рынка. Реализация позитивных фундаментальных факторов: Несмотря на институциональные позитивные новости, такие как интеграция BlackRock Aladdin и сотрудничество с Coinbase, данные о чистом притоке средств демонстрируют непрерывный чистый отток в течение нескольких дней подряд (например, отток на сумму -2,76 млн долларов США 24 июля), что указывает на характерную рыночную тенденцию «продажи на новостях».

Технические индикаторы Ethena

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Ethena на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

1м 5м 15м 30м 1ч 4ч 8ч 1д 1н Активная продажа Продажа Нейтрально Покупка Активная покупка Активная продажа Продажа 17 Нейтрально 5 Покупка 4 Скользящие средние : Активная продажа Продажа 13 Нейтрально 0 Покупка 1 Технические индикаторы : Нейтрально Продажа 4 Нейтрально 5 Покупка 3 Точки разворота Скользящие средние Технические индикаторы Название Классический Фибоначчи R3 0,0899 0,08989 R2 0,08989 0,08988 R1 0,08988 0,08987 PP 0,08987 0,08987 S1 0,08986 0,08986 S2 0,08985 0,08985 S3 0,08984 0,08985

Рыночные сигналы Ethena Текущий чистый объем открытых ордеров -1,54M $30,78 M $32,32 M Отложенные покупки (USDT) Отложенные продажи (USDT) 3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 1,35M 3-дневные активные покупки $24,52 M 3-дневные активные продажи $23,16 M 7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи 2,35M 7-дневные активные покупки $64,49 M 7-дневные активные продажи $62,14 M Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом. Поток капитала Ethena Чистый приток Цена ENAUSDT История Чистый приток Цена 2026-08-10 $1,08 M 0,09 2026-08-09 $0,13 M 0,09 2026-08-08 $0,74 M 0,09 2026-08-07 $1,70 M 0,09 2026-08-06 $1,11 M 0,09 Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Торгуйте Ethena (ENA) рынками на MEXC Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Ethena в режиме реального времени и торгуйте напрямую. Пары Цена Изменение за 24ч Объем за 24ч ENA / USDT $0,08993 $0,08993 $0,08993 +2,42% 3.95M (USDT) Торговля ENA / USDC $0,08984 $0,08984 $0,08984 +2,51% 613.36K (USDT) Торговля ENA / USDE $0,08997 $0,08997 $0,08997 +2,57% 610.64K (USDT) Торговля ENA / USD1 $0,08984 $0,08984 $0,08984 +2,37% 641.10K (USDT) Торговля