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Технический анализ Dymension (DYM) за сегодня

Технический анализ Dymension (DYM) за сегодня

Страница анализа Dymension предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике DYM, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Dymension ниже.

Изменение цены Dymension (DYM)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,01505--+15,06%-4,87%-42,85%
Узнайте больше о цене Dymension

Технические индикаторы Dymension

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот Dymension на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 9
Нейтрально 1
Покупка 16
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 2Нейтрально 0Покупка 12
Технические индикаторы:ПродажаПродажа 7Нейтрально 1Покупка 4
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,01506
0,01505
R2
0,01505
0,01504
R1
0,01504
0,01504
PP
0,01503
0,01503
S1
0,01502
0,01502
S2
0,01501
0,01502
S3
0,015
0,01501

Рыночные сигналы Dymension

Текущий чистый объем открытых ордеров
-0,54M
$6,98 M
$7,52 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,02M
3-дневные активные покупки
$0,48 M
3-дневные активные продажи
$0,46 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,03M
7-дневные активные покупки
$0,56 M
7-дневные активные продажи
$0,54 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала Dymension

Чистый притокЦена DYMUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,13 M0,01
2026-08-09$0,03 M0,02
2026-08-08$0,00 M0,01
2026-08-07$0,01 M0,01
2026-08-06-$0,04 M0,01

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
DYM/USDT
$0,01505
$0,01505$0,01505
-0,38%
7.39M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор DYM в USD

Сумма

DYM
DYM
USD
USD

1 DYM = 0,01505 USD

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