Токеномика и анализ цен Dora Factory (DORAFACTORY) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dora Factory (DORAFACTORY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,96M $ 10,96M $ 10,96M Исторический максимум: $ 0,211 $ 0,211 $ 0,211 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,01096 $ 0,01096 $ 0,01096 Узнайте больше о цене Dora Factory (DORAFACTORY) Купить DORAFACTORY сейчас!

Информация о Dora Factory (DORAFACTORY) Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them. Официальный сайт: https://dorafactory.org Whitepaper: https://dorafactory.medium.com/dora-factory-1-0-dao-as-a-service-infrastructure-for-on-chain-governance-and-open-source-ventures-6ad53688758f Обозреватель блоков: https://vota-explorer.dorafactory.org/doravota

Токеномика Dora Factory (DORAFACTORY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dora Factory (DORAFACTORY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DORAFACTORY, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DORAFACTORY. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DORAFACTORY, изучите текущую цену DORAFACTORY!

Как купить DORAFACTORY Заинтересованы в добавлении Dora Factory (DORAFACTORY) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки DORAFACTORY, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить DORAFACTORY на MEXC прямо сейчас! История цены Dora Factory (DORAFACTORY) Анализ истории цены DORAFACTORY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены DORAFACTORY прямо сейчас! Прогноз цены DORAFACTORY Хотите узнать, куда может двигаться DORAFACTORY? Наша страница прогноза цены DORAFACTORY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DORAFACTORY прямо сейчас!

