Токеномика Dora Factory (DORAFACTORY)

Откройте для себя ключевую информацию о Dora Factory (DORAFACTORY), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:35:19 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Dora Factory (DORAFACTORY)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dora Factory (DORAFACTORY), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 10,96M
$ 10,96M$ 10,96M
Исторический максимум:
$ 0,211
$ 0,211$ 0,211
Исторический минимум:
Текущая цена:
$ 0,01096
$ 0,01096$ 0,01096

Информация о Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Официальный сайт:
https://dorafactory.org
Whitepaper:
https://dorafactory.medium.com/dora-factory-1-0-dao-as-a-service-infrastructure-for-on-chain-governance-and-open-source-ventures-6ad53688758f
Обозреватель блоков:
https://vota-explorer.dorafactory.org/doravota

Токеномика Dora Factory (DORAFACTORY): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Dora Factory (DORAFACTORY) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DORAFACTORY, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DORAFACTORY.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DORAFACTORY, изучите текущую цену DORAFACTORY!

История цены Dora Factory (DORAFACTORY)

Анализ истории цены DORAFACTORY помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены DORAFACTORY

Хотите узнать, куда может двигаться DORAFACTORY? Наша страница прогноза цены DORAFACTORY объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

