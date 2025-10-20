Текущая цена Delabs Games сегодня составляет 0.00695 USD. Следите за обновлениями цены DELABS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DELABS прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Delabs Games сегодня составляет 0.00695 USD. Следите за обновлениями цены DELABS к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DELABS прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DELABS

Информация о цене DELABS

Whitepaper DELABS

Официальный сайт DELABS

Токеномика DELABS

Прогноз цен DELABS

История DELABS

Руководство по покупке DELABS

Конвертер валют DELABS в фиат

DELABS на споте

Фьючерсы DELABS USDT-M

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Delabs Games

Delabs Games Курс (DELABS)

Текущая цена 1 DELABS в USD:

$0,006949
$0,006949$0,006949
-2,96%1D
USD
График цены Delabs Games (DELABS) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:28:04 (UTC+8)

Информация о ценах Delabs Games (DELABS) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,006947
$ 0,006947$ 0,006947
Мин 24Ч
$ 0,007694
$ 0,007694$ 0,007694
Макс 24Ч

$ 0,006947
$ 0,006947$ 0,006947

$ 0,007694
$ 0,007694$ 0,007694

$ 0,02049703623689548
$ 0,02049703623689548$ 0,02049703623689548

$ 0,00694452878312584
$ 0,00694452878312584$ 0,00694452878312584

-3,53%

-2,96%

-13,44%

-13,44%

Текущая цена Delabs Games (DELABS) составляет $ 0,00695. За последние 24 часа DELABS торговался в диапазоне от $ 0,006947 до $ 0,007694, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DELABS за все время составляет $ 0,02049703623689548, а минимальная – $ 0,00694452878312584.

Что касается краткосрочной динамики, DELABS изменился на -3,53% за последний час, на -2,96% за 24 часа и на -13,44% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Delabs Games (DELABS)

No.1385

$ 5,21M
$ 5,21M$ 5,21M

$ 54,68K
$ 54,68K$ 54,68K

$ 20,85M
$ 20,85M$ 20,85M

750,30M
750,30M 750,30M

3 000 000 000
3 000 000 000 3 000 000 000

3 000 000 000
3 000 000 000 3 000 000 000

25,01%

BSC

Текущая рыночная капитализация Delabs Games составляет $ 5,21M, при 24-часовом объеме торгов $ 54,68K. Циркулируещее обращение DELABS составляет 750,30M, а общее предложение – 3000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 20,85M.

История цен Delabs Games (DELABS) в USD

Отслеживайте изменения цены Delabs Games за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00021196-2,96%
30 дней$ -0,001951-21,92%
60 дней$ -0,00358-34,00%
90 дней$ +0,00495+247,50%
Изменение цены Delabs Games сегодня

Сегодня для DELABS зафиксировано изменение $ -0,00021196 (-2,96%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Delabs Games за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,001951 (-21,92%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Delabs Games за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то DELABS изменился на $ -0,00358 (-34,00%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Delabs Games за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,00495 (+247,50%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Delabs Games (DELABS)?

Просмотеть страницу истории цен Delabs Games.

Что такое Delabs Games (DELABS)

Delabs Games переосмысливает геймплей, перенося проверенные IP из Web2 в смелые mid-core-игры с приоритетом на мобильные устройства, социальной интеграцией и поддержкой блокчейна.

Delabs Games доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Delabs Games. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга DELABS, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Delabs Games в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Delabs Games простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Delabs Games (USD)

Сколько будет стоить Delabs Games (DELABS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Delabs Games (DELABS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Delabs Games.

Проверьте прогноз цены Delabs Games!

Токеномика Delabs Games (DELABS)

Понимание токеномики Delabs Games (DELABS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DELABS прямо сейчас!

Как купить Delabs Games (DELABS)

Ищете как купить Delabs Games? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Delabs Games на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

DELABS на местную валюту

1 Delabs Games (DELABS) в VND
182,88925
1 Delabs Games (DELABS) в AUD
A$0,0106335
1 Delabs Games (DELABS) в GBP
0,0052125
1 Delabs Games (DELABS) в EUR
0,005977
1 Delabs Games (DELABS) в USD
$0,00695
1 Delabs Games (DELABS) в MYR
RM0,029329
1 Delabs Games (DELABS) в TRY
0,291761
1 Delabs Games (DELABS) в JPY
¥1,0564
1 Delabs Games (DELABS) в ARS
ARS$9,379164
1 Delabs Games (DELABS) в RUB
0,565869
1 Delabs Games (DELABS) в INR
0,6102795
1 Delabs Games (DELABS) в IDR
Rp115,833287
1 Delabs Games (DELABS) в PHP
0,407409
1 Delabs Games (DELABS) в EGP
￡E.0,330681
1 Delabs Games (DELABS) в BRL
R$0,037391
1 Delabs Games (DELABS) в CAD
C$0,0096605
1 Delabs Games (DELABS) в BDT
0,848456
1 Delabs Games (DELABS) в NGN
10,160761
1 Delabs Games (DELABS) в COP
$27,1484375
1 Delabs Games (DELABS) в ZAR
R.0,120235
1 Delabs Games (DELABS) в UAH
0,291205
1 Delabs Games (DELABS) в TZS
T.Sh.17,245591
1 Delabs Games (DELABS) в VES
Bs1,4595
1 Delabs Games (DELABS) в CLP
$6,58165
1 Delabs Games (DELABS) в PKR
Rs1,967128
1 Delabs Games (DELABS) в KZT
3,7405595
1 Delabs Games (DELABS) в THB
฿0,2276125
1 Delabs Games (DELABS) в TWD
NT$0,2139905
1 Delabs Games (DELABS) в AED
د.إ0,0255065
1 Delabs Games (DELABS) в CHF
Fr0,0054905
1 Delabs Games (DELABS) в HKD
HK$0,0540015
1 Delabs Games (DELABS) в AMD
֏2,6587225
1 Delabs Games (DELABS) в MAD
.د.م0,064357
1 Delabs Games (DELABS) в MXN
$0,12788
1 Delabs Games (DELABS) в SAR
ريال0,0260625
1 Delabs Games (DELABS) в ETB
Br1,052369
1 Delabs Games (DELABS) в KES
KSh0,897523
1 Delabs Games (DELABS) в JOD
د.أ0,00492755
1 Delabs Games (DELABS) в PLN
0,025298
1 Delabs Games (DELABS) в RON
лв0,0303715
1 Delabs Games (DELABS) в SEK
kr0,065191
1 Delabs Games (DELABS) в BGN
лв0,011676
1 Delabs Games (DELABS) в HUF
Ft2,332976
1 Delabs Games (DELABS) в CZK
0,145533
1 Delabs Games (DELABS) в KWD
د.ك0,0021267
1 Delabs Games (DELABS) в ILS
0,0228655
1 Delabs Games (DELABS) в BOB
Bs0,0480245
1 Delabs Games (DELABS) в AZN
0,011815
1 Delabs Games (DELABS) в TJS
SM0,064357
1 Delabs Games (DELABS) в GEL
0,018765
1 Delabs Games (DELABS) в AOA
Kz6,3354115
1 Delabs Games (DELABS) в BHD
.د.ب0,0026132
1 Delabs Games (DELABS) в BMD
$0,00695
1 Delabs Games (DELABS) в DKK
kr0,0446885
1 Delabs Games (DELABS) в HNL
L0,182507
1 Delabs Games (DELABS) в MUR
0,316364
1 Delabs Games (DELABS) в NAD
$0,120652
1 Delabs Games (DELABS) в NOK
kr0,069361
1 Delabs Games (DELABS) в NZD
$0,012093
1 Delabs Games (DELABS) в PAB
B/.0,00695
1 Delabs Games (DELABS) в PGK
K0,02919
1 Delabs Games (DELABS) в QAR
ر.ق0,025298
1 Delabs Games (DELABS) в RSD
дин.0,701672
1 Delabs Games (DELABS) в UZS
soʻm83,7349205
1 Delabs Games (DELABS) в ALL
L0,5795605
1 Delabs Games (DELABS) в ANG
ƒ0,0124405
1 Delabs Games (DELABS) в AWG
ƒ0,01251
1 Delabs Games (DELABS) в BBD
$0,0139
1 Delabs Games (DELABS) в BAM
KM0,011676
1 Delabs Games (DELABS) в BIF
Fr20,49555
1 Delabs Games (DELABS) в BND
$0,009035
1 Delabs Games (DELABS) в BSD
$0,00695
1 Delabs Games (DELABS) в JMD
$1,115336
1 Delabs Games (DELABS) в KHR
28,0241375
1 Delabs Games (DELABS) в KMF
Fr2,9468
1 Delabs Games (DELABS) в LAK
151,0869535
1 Delabs Games (DELABS) в LKR
රු2,1092555
1 Delabs Games (DELABS) в MDL
L0,1179415
1 Delabs Games (DELABS) в MGA
Ar31,165885
1 Delabs Games (DELABS) в MOP
P0,0556
1 Delabs Games (DELABS) в MVR
0,106335
1 Delabs Games (DELABS) в MWK
MK12,045045
1 Delabs Games (DELABS) в MZN
MT0,444105
1 Delabs Games (DELABS) в NPR
रु0,976753
1 Delabs Games (DELABS) в PYG
49,2894
1 Delabs Games (DELABS) в RWF
Fr10,08445
1 Delabs Games (DELABS) в SBD
$0,0571985
1 Delabs Games (DELABS) в SCR
0,0950065
1 Delabs Games (DELABS) в SRD
$0,2758455
1 Delabs Games (DELABS) в SVC
$0,0608125
1 Delabs Games (DELABS) в SZL
L0,120652
1 Delabs Games (DELABS) в TMT
m0,0243945
1 Delabs Games (DELABS) в TND
د.ت0,0204191
1 Delabs Games (DELABS) в TTD
$0,047121
1 Delabs Games (DELABS) в UGX
Sh24,2138
1 Delabs Games (DELABS) в XAF
Fr3,9198
1 Delabs Games (DELABS) в XCD
$0,018765
1 Delabs Games (DELABS) в XOF
Fr3,9198
1 Delabs Games (DELABS) в XPF
Fr0,7089
1 Delabs Games (DELABS) в BWP
P0,09313
1 Delabs Games (DELABS) в BZD
$0,0139695
1 Delabs Games (DELABS) в CVE
$0,661362
1 Delabs Games (DELABS) в DJF
Fr1,2371
1 Delabs Games (DELABS) в DOP
$0,4409775
1 Delabs Games (DELABS) в DZD
د.ج0,906697
1 Delabs Games (DELABS) в FJD
$0,015985
1 Delabs Games (DELABS) в GNF
Fr60,43025
1 Delabs Games (DELABS) в GTQ
Q0,053237
1 Delabs Games (DELABS) в GYD
$1,45394
1 Delabs Games (DELABS) в ISK
kr0,8479

Источники Delabs Games

Для более глубокого понимания Delabs Games рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Delabs Games
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Delabs Games

Сколько стоит Delabs Games (DELABS) на сегодня?
Актуальная цена DELABS в USD – 0,00695 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DELABS в USD?
Текущая цена DELABS в USD составляет $ 0,00695. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Delabs Games?
Рыночная капитализация DELABS составляет $ 5,21M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DELABS?
Циркулирующее предложение DELABS составляет 750,30M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DELABS?
DELABS достиг максимальной цены (ATH) в 0,02049703623689548 USD.
Какова была минимальная цена DELABS за все время (ATL)?
DELABS достиг минимальной цены (ATL) в 0,00694452878312584 USD.
Каков объем торгов DELABS?
Объем торгов за последние 24 часа для DELABS составляет $ 54,68K USD.
Вырастет ли DELABS в цене в этом году?
DELABS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DELABS для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:28:04 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Delabs Games (DELABS)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор DELABS в USD

Сумма

DELABS
DELABS
USD
USD

1 DELABS = 0,00695 USD

Торговля DELABS

DELABS/USDT
$0,006949
$0,006949$0,006949
-3,00%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах