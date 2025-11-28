Что такое DELABS

Токеномика и анализ цен Delabs Games (DELABS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Delabs Games (DELABS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,29M Общее предложение: $ 3,00B Оборотное предложение: $ 750,30M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 13,15M Исторический максимум: $ 0,02499 Исторический минимум: $ 0,004321486950224295 Текущая цена: $ 0,004383

Информация о Delabs Games (DELABS) Delabs Games переосмысливает геймплей, перенося проверенные IP из Web2 в смелые mid-core-игры с приоритетом на мобильные устройства, социальной интеграцией и поддержкой блокчейна. Официальный сайт: https://delabs.gg/ Whitepaper: https://static.delabs.gg/delabshome/pdf/Delabs%20Games%20Whitepaper%20v2.0.pdf Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0x23CcAB1de32E06a6235a7997C266F86440C2Cbe6

Токеномика Delabs Games (DELABS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Delabs Games (DELABS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DELABS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DELABS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DELABS, изучите текущую цену DELABS!

История цены Delabs Games (DELABS) Анализ истории цены DELABS помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Прогноз цены DELABS Хотите узнать, куда может двигаться DELABS? Наша страница прогноза цены DELABS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

