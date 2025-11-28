Токеномика Delabs Games (DELABS)

Токеномика Delabs Games (DELABS)

Откройте для себя ключевую информацию о Delabs Games (DELABS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-11-28 21:55:34 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен Delabs Games (DELABS)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Delabs Games (DELABS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,29M
Общее предложение:
$ 3,00B
Оборотное предложение:
$ 750,30M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 13,15M
Исторический максимум:
$ 0,02499
Исторический минимум:
$ 0,004321486950224295
Текущая цена:
$ 0,004383
Информация о Delabs Games (DELABS)

Delabs Games переосмысливает геймплей, перенося проверенные IP из Web2 в смелые mid-core-игры с приоритетом на мобильные устройства, социальной интеграцией и поддержкой блокчейна.

Официальный сайт:
https://delabs.gg/
Whitepaper:
https://static.delabs.gg/delabshome/pdf/Delabs%20Games%20Whitepaper%20v2.0.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0x23CcAB1de32E06a6235a7997C266F86440C2Cbe6

Токеномика Delabs Games (DELABS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Delabs Games (DELABS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов DELABS, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов DELABS.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DELABS, изучите текущую цену DELABS!

