Согласно вашему прогнозу, Delabs Games потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,007323.

Согласно вашему прогнозу, Delabs Games потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,007689.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена DELABS составляет $ 0,008073 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена DELABS в 2028 году составит $ 0,008477 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DELABS в 2029 году составит $ 0,008901 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DELABS в 2030 году составит $ 0,009346 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Delabs Games потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,015223.

В 2050 году цена Delabs Games потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,024798.