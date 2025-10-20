Текущая цена Cycle Network сегодня составляет 0.02552 USD. Следите за обновлениями цены CYC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CYC прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Cycle Network сегодня составляет 0.02552 USD. Следите за обновлениями цены CYC к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены CYC прямо сейчас на MEXC.

Логотип Cycle Network

Cycle Network Курс (CYC)

$0,02555
+0,74%1D
USD
График цены Cycle Network (CYC) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:26:04 (UTC+8)

Информация о ценах Cycle Network (CYC) (USD)

$ 0,02525
Мин 24Ч
$ 0,02571
Макс 24Ч

$ 0,02525
$ 0,02571
$ 0,1190066848445152
$ 0,025305918698313595
+0,19%

+0,74%

-5,35%

-5,35%

Текущая цена Cycle Network (CYC) составляет $ 0,02552. За последние 24 часа CYC торговался в диапазоне от $ 0,02525 до $ 0,02571, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена CYC за все время составляет $ 0,1190066848445152, а минимальная – $ 0,025305918698313595.

Что касается краткосрочной динамики, CYC изменился на +0,19% за последний час, на +0,74% за 24 часа и на -5,35% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Cycle Network (CYC)

$ 3,92M
$ 28,73K
$ 25,52M
153,70M
1 000 000 000
1 000 000 000
15,37%

BSC

Текущая рыночная капитализация Cycle Network составляет $ 3,92M, при 24-часовом объеме торгов $ 28,73K. Циркулируещее обращение CYC составляет 153,70M, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,52M.

История цен Cycle Network (CYC) в USD

Отслеживайте изменения цены Cycle Network за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0001877+0,74%
30 дней$ -0,02086-44,98%
60 дней$ -0,05821-69,53%
90 дней$ +0,00552+27,60%
Изменение цены Cycle Network сегодня

Сегодня для CYC зафиксировано изменение $ +0,0001877 (+0,74%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Cycle Network за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,02086 (-44,98%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Cycle Network за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то CYC изменился на $ -0,05821 (-69,53%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Cycle Network за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +0,00552 (+27,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Cycle Network (CYC)?

Просмотеть страницу истории цен Cycle Network.

Что такое Cycle Network (CYC)

Cycle Network создает универсальный расчетный уровень для всех сетей и сеть ликвидности без мостов для всей экосистемы блокчейна. Проект инкубируется YZi Labs и финансируется Vertex Ventures (ведущий инвестор, субфонд Temasek Holdings).

Cycle Network доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Cycle Network. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга CYC, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Cycle Network в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Cycle Network простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Cycle Network (USD)

Сколько будет стоить Cycle Network (CYC) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Cycle Network (CYC) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Cycle Network.

Проверьте прогноз цены Cycle Network!

Токеномика Cycle Network (CYC)

Понимание токеномики Cycle Network (CYC) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена CYC прямо сейчас!

Как купить Cycle Network (CYC)

Ищете как купить Cycle Network? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Cycle Network на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

CYC на местную валюту

Источники Cycle Network

Для более глубокого понимания Cycle Network рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт Cycle Network
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Cycle Network

Сколько стоит Cycle Network (CYC) на сегодня?
Актуальная цена CYC в USD – 0,02552 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена CYC в USD?
Текущая цена CYC в USD составляет $ 0,02552. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Cycle Network?
Рыночная капитализация CYC составляет $ 3,92M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение CYC?
Циркулирующее предложение CYC составляет 153,70M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) CYC?
CYC достиг максимальной цены (ATH) в 0,1190066848445152 USD.
Какова была минимальная цена CYC за все время (ATL)?
CYC достиг минимальной цены (ATL) в 0,025305918698313595 USD.
Каков объем торгов CYC?
Объем торгов за последние 24 часа для CYC составляет $ 28,73K USD.
Вырастет ли CYC в цене в этом году?
CYC может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CYC для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:26:04 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

