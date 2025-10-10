Токеномика Cycle Network (CYC)

Рыночная капитализация:
$ 7,44M
$ 7,44M$ 7,44M
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 153,70M
$ 153,70M$ 153,70M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 48,38M
$ 48,38M$ 48,38M
Исторический максимум:
$ 0,11942
$ 0,11942$ 0,11942
Исторический минимум:
$ 0,03137350615432824
$ 0,03137350615432824$ 0,03137350615432824
Текущая цена:
$ 0,04838
$ 0,04838$ 0,04838

Информация о Cycle Network (CYC)

Cycle Network создает универсальный расчетный уровень для всех сетей и сеть ликвидности без мостов для всей экосистемы блокчейна. Проект инкубируется YZi Labs и финансируется Vertex Ventures (ведущий инвестор, субфонд Temasek Holdings).

Официальный сайт:
https://www.cyclenetwork.io
Whitepaper:
https://www.cyclenetwork.io/whitepaper.pdf
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/address/0x5845684b49aef79a5c0f887f50401c247dca7ac6

Токеномика Cycle Network (CYC): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Cycle Network (CYC) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов CYC, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов CYC.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CYC, изучите текущую цену CYC!

