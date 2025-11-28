Что такое CREPE1

Токеномика и анализ цен Crepe (CREPE1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Crepe (CREPE1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: -- -- -- Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): -- -- -- Исторический максимум: $ 0,000079 $ 0,000079 $ 0,000079 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 0,000035487 $ 0,000035487 $ 0,000035487 Узнайте больше о цене Crepe (CREPE1) Купить CREPE1 сейчас!

Информация о Crepe (CREPE1) CREPE1 – это проект на базе BSC с золотыми аватарами, концепция которого выстроена в противовес CAKE. CREPE1 – это проект на базе BSC с золотыми аватарами, концепция которого выстроена в противовес CAKE. Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xeb2B7d5691878627eff20492cA7c9a71228d931D

Токеномика Crepe (CREPE1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Crepe (CREPE1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CREPE1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CREPE1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CREPE1, изучите текущую цену CREPE1!

Как купить CREPE1 Заинтересованы в добавлении Crepe (CREPE1) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки CREPE1, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить CREPE1 на MEXC прямо сейчас! История цены Crepe (CREPE1) Анализ истории цены CREPE1 помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены CREPE1 прямо сейчас! Прогноз цены CREPE1 Хотите узнать, куда может двигаться CREPE1? Наша страница прогноза цены CREPE1 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CREPE1 прямо сейчас!

