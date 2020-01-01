Токеномика Cheyenne (CHEYENNE) Откройте для себя ключевую информацию о Cheyenne (CHEYENNE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cheyenne (CHEYENNE) Cheyenne – это мемкоин в сети Solana. Официальный сайт: https://www.cheyennecto.com/ Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/UrAE9vVdrWxncikcCRp7TgNqEsArFtP22iXzH7gpump Купить CHEYENNE сейчас!

Токеномика и анализ цен Cheyenne (CHEYENNE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cheyenne (CHEYENNE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 265,90K $ 265,90K $ 265,90K Исторический максимум: $ 0,10132 $ 0,10132 $ 0,10132 Исторический минимум: $ 0,00012368828200677 $ 0,00012368828200677 $ 0,00012368828200677 Текущая цена: $ 0,0002659 $ 0,0002659 $ 0,0002659 Узнайте больше о цене Cheyenne (CHEYENNE)

Токеномика Cheyenne (CHEYENNE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cheyenne (CHEYENNE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CHEYENNE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CHEYENNE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CHEYENNE, изучите текущую цену CHEYENNE!

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