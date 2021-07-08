Токеномика Cobak Token (CBK) Откройте для себя ключевую информацию о Cobak Token (CBK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Cobak Token (CBK) Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly. Официальный сайт: https://cobak.co.kr/ Whitepaper: https://storage.cobak.co/custom_upload/1599808473023280_729b6827ea.pdf Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0xD85a6Ae55a7f33B0ee113C234d2EE308EdeAF7fD Купить CBK сейчас!

Токеномика и анализ цен Cobak Token (CBK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Cobak Token (CBK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 43,44M $ 43,44M $ 43,44M Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 95,13M $ 95,13M $ 95,13M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 45,66M $ 45,66M $ 45,66M Исторический максимум: $ 6,872 $ 6,872 $ 6,872 Исторический минимум: $ 0,3886256781622459 $ 0,3886256781622459 $ 0,3886256781622459 Текущая цена: $ 0,4566 $ 0,4566 $ 0,4566 Узнайте больше о цене Cobak Token (CBK)

Токеномика Cobak Token (CBK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Cobak Token (CBK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CBK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CBK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CBK, изучите текущую цену CBK!

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