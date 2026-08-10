Сегодняшняя цена Robinhood Dog

Текущая цена Robinhood Dog (BRODIE) сегодня составляет ₽ 0,0007354 с изменением 49,62% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BRODIE на RUB составляет ₽ 0,0007354 за BRODIE.

На данный момент Robinhood Dog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- BRODIE. В течение последних 24 часов, BRODIE торговался в диапазоне от ₽ 0,0004095 (минимум) до ₽ 0,0007616 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе BRODIE изменился на +1,87% за последний час и на +63,24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 80,29K.

Рыночная информация Robinhood Dog (BRODIE)

Рыночная капитализация ---- -- Объем (24Ч) ₽ 80,29K₽ 80,29K ₽ 80,29K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 735,40K₽ 735,40K ₽ 735,40K Оборотное предложение ---- -- Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Публичный блокчейн ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация Robinhood Dog составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 80,29K. Циркулируещее обращение BRODIE составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 735,40K.