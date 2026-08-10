Купить криптоРынкиСпотФьючерсыSPCXСбереженияЦентр событийХаб наград
Еще
Гала TradFi с 1 000 000$
Регистрация
Текущая цена Robinhood Dog сегодня составляет 0,0007354 RUB. Рыночная капитализация BRODIE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен BRODIE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Robinhood Dog сегодня составляет 0,0007354 RUB. Рыночная капитализация BRODIE составляет -- RUB. Отслеживайте обновления цен BRODIE в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

Подробнее о BRODIE

Информация о цене BRODIE

Что такое BRODIE

Официальный сайт BRODIE

Токеномика BRODIE

Прогноз цен BRODIE

История BRODIE

Руководство по покупке BRODIE

Конвертер валют BRODIE в фиат

BRODIE на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Robinhood Dog

Robinhood Dog Курс (BRODIE)

Текущая цена 1 BRODIE в RUB:

₽0,06064575
₽0,06064575₽0,06064575
+49,62%1D
RUB
График цены Robinhood Dog (BRODIE) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 16:48:36 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Robinhood Dog

Текущая цена Robinhood Dog (BRODIE) сегодня составляет ₽ 0,0007354 с изменением 49,62% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации BRODIE на RUB составляет ₽ 0,0007354 за BRODIE.

На данный момент Robinhood Dog занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет --, при оборотном предложении -- BRODIE. В течение последних 24 часов, BRODIE торговался в диапазоне от ₽ 0,0004095 (минимум) до ₽ 0,0007616 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне --, тогда как исторический минимум составил --.

В краткосрочной перспективе BRODIE изменился на +1,87% за последний час и на +63,24% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 80,29K.

Рыночная информация Robinhood Dog (BRODIE)

--
----

₽ 80,29K
₽ 80,29K₽ 80,29K

₽ 735,40K
₽ 735,40K₽ 735,40K

--
----

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

ROBINHOOD

Текущая рыночная капитализация Robinhood Dog составляет --, при 24-часовом объеме торгов ₽ 80,29K. Циркулируещее обращение BRODIE составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 735,40K.

История цен Robinhood Dog в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,0004095
₽ 0,0004095₽ 0,0004095
Мин 24Ч
₽ 0,0007616
₽ 0,0007616₽ 0,0007616
Макс 24Ч

₽ 0,0004095
₽ 0,0004095₽ 0,0004095

₽ 0,0007616
₽ 0,0007616₽ 0,0007616

--
----

--
----

+1,87%

+49,62%

+63,24%

+63,24%

История цен Robinhood Dog (BRODIE) в RUB

Отслеживайте изменения цены Robinhood Dog за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,020112566+49,62%
30 дней₽ +0,0003354+83,85%
60 дней₽ +0,0003354+83,85%
90 дней₽ +0,0003354+83,85%
Изменение цены Robinhood Dog сегодня

Сегодня для BRODIE зафиксировано изменение ₽ +0,020112566 (+49,62%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Robinhood Dog за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ +0,0003354 (+83,85%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Robinhood Dog за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то BRODIE изменился на ₽ +0,0003354 (+83,85%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Robinhood Dog за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,0003354 (+83,85%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Robinhood Dog (BRODIE)?

Просмотеть страницу истории цен Robinhood Dog.

Прогноз цены Robinhood Dog

Прогноз цены Robinhood Dog (BRODIE) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена BRODIE в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Robinhood Dog (BRODIE) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Robinhood Dog потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Robinhood Dog достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены BRODIE, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Robinhood Dog».

Как купить и инвестировать Robinhood Dog в Россия

Готовы приступить к работе с Robinhood Dog? Покупка BRODIE на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Robinhood Dog. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Robinhood Dog (BRODIE).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Robinhood Dog будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Robinhood Dog (BRODIE)

Что вы можете сделать с Robinhood Dog

Владение Robinhood Dog позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

  • Изучите спотовый рынок MEXC

    Изучите спотовый рынок MEXC

    Торгуйте более чем 2 800 токенами с ультранизкими комиссиями.

    Фьючерсная торговля

    Фьючерсная торговля

    Торгуйте с кредитным плечом до 500x и глубокой ликвидностью.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Совершайте стейкинг токенов и получайте потрясающие аирдропы.

    Премаркет MEXC

    Премаркет MEXC

    Покупайте и продавайте новые токены до их официального листинга.

Торговля с чрезвычайно низкими комиссиями на MEXC

Покупка Robinhood Dog (BRODIE) на MEXC означает больше выгоды за ваши деньги. Являясь одной из криптовалютных платформ с самыми низкими комиссиями на рынке, MEXC помогает вам сократить расходы с самой первой сделки.

Комиссии за спотовую торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер
Комиссии за фьючерсную торговлю:
--
Мейкер
--
Тейкер

Ознакомьтесь с конкурентоспособными торговыми комиссиями MEXC.

Кроме того, вы можете торговать избранными спотовыми токенами абсолютно без комиссии в рамках Фестиваля с 0 комиссией от MEXC.

Что такое Robinhood Dog (BRODIE)

BRODIE – это мемкоин.

Источники Robinhood Dog

Для более глубокого понимания Robinhood Dog рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Robinhood Dog
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Robinhood Dog

Страница обновлена: 2026-08-10 16:48:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Robinhood Dog (BRODIE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Robinhood Dog

BRODIE USDT (фьючерсная торговля)

Открывайте лонг или шорт позиции по BRODIE с кредитным плечом. Изучите торговлю фьючерсами BRODIE USDT на MEXC и зарабатывайте на колебаниях рынка.

Торгуйте Robinhood Dog (BRODIE) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Robinhood Dog в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BRODIE/USD1
₽0,058443
₽0,058443₽0,058443
+44,15%
99.79M (USDT)
BRODIE/USDT
₽0,058179
₽0,058179₽0,058179
+43,56%
153.52M (USDT)

Больше криптовалют для изучения

Лучшие криптовалюты, рыночные данные по которым доступны на MEXC

В тренде

Трендовые криптовалюты, которые в настоящее время привлекают значительное внимание рынка

Биткоин

Биткоин

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Солана

Солана

SOL
Эфириум

Эфириум

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Недавно добавленные

Криптовалюты недавно внесенные в листинг и доступные для торговли

DAPPOS

DAPPOS

DOS

₽0,000000
₽0,000000₽0,000000

0,00%

AurumX

AurumX

UMX

₽16,65675
₽16,65675₽16,65675

-14,01%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

₽221,04225
₽221,04225₽221,04225

+48,85%

JMDT

JMDT

JMDT

₽85,2555
₽85,2555₽85,2555

-4,20%

STONK

STONK

STONK

₽0,7475325
₽0,7475325₽0,7475325

+43,77%

Лидеры роста

Сегодняшние лидеры роста

Myros

Myros

MY

₽16,04625
₽16,04625₽16,04625

+1 384,73%

龙虾

龙虾

龙虾

₽2,218095
₽2,218095₽2,218095

+45,58%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

₽0,69960
₽0,69960₽0,69960

+41,33%

Grvt

Grvt

GRVT

₽32,6040
₽32,6040₽32,6040

+36,55%

Bubblemaps

Bubblemaps

BMT

₽2,81655
₽2,81655₽2,81655

+38,27%

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор BRODIE в RUB

Сумма

BRODIE
BRODIE
RUB
RUB

1 BRODIE = 0,0606705 RUB