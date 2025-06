Актуальные данные о цене и информация о BROAK

Текущая цена Broak on Base (BROAK) сегодня составляет 0,00657 USD с текущей рыночной капитализацией -- USD. Курс BROAK к USD обновляется в режиме реального времени.

Ключевые рыночные показатели Broak on Base:

- 24-часовой объем торговли составляет $ 41,42K USD

- Изменение цены Broak on Base в течение дня составляет -3,24%

- Оборотное предложение составляет -- USD

Получайте обновления в режиме реального времени по цене BROAK к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах BROAK.