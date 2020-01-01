Токеномика Broak on Base (BROAK)

Токеномика Broak on Base (BROAK)

Откройте для себя ключевую информацию о Broak on Base (BROAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
USD

Информация о Broak on Base (BROAK)

Встречайте BROAK, лягушку № 1 на Base – с небольшой долей высокомерия и большой долей решимости BROAK вступает в борьбу с Rugpullers и Jeets, чтобы обеспечить безопасность ваших кошельков и стабильность ваших доходов. Вооруженный мемами, силой сообщества и нулевой терпимостью к мошенничеству, BROAK готов создать веселое и стабильное сообщество мемкоинов. Присоединяйтесь к RugFreeVerse, где команда мем-лягушек борется за финансовую свободу во всех сетях – и процветают «алмазные руки».

Официальный сайт:
https://www.broakonbase.fyi/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view
Обозреватель блоков:
https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6

Токеномика и анализ цен Broak on Base (BROAK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Broak on Base (BROAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
--
----
Общее предложение:
$ 690,00M
$ 690,00M$ 690,00M
Оборотное предложение:
--
----
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 3,64M
$ 3,64M$ 3,64M
Исторический максимум:
$ 0,01515
$ 0,01515$ 0,01515
Исторический минимум:
$ 0,005475633514397986
$ 0,005475633514397986$ 0,005475633514397986
Текущая цена:
$ 0,00528
$ 0,00528$ 0,00528

Токеномика Broak on Base (BROAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Broak on Base (BROAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BROAK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BROAK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BROAK, изучите текущую цену BROAK!

Как купить BROAK

Заинтересованы в добавлении Broak on Base (BROAK) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки BROAK, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной.

История цены Broak on Base (BROAK)

Анализ истории цены BROAK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BROAK

Хотите узнать, куда может двигаться BROAK? Наша страница прогноза цены BROAK объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.