Токеномика Broak on Base (BROAK) Откройте для себя ключевую информацию о Broak on Base (BROAK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Broak on Base (BROAK) Встречайте BROAK, лягушку № 1 на Base – с небольшой долей высокомерия и большой долей решимости BROAK вступает в борьбу с Rugpullers и Jeets, чтобы обеспечить безопасность ваших кошельков и стабильность ваших доходов. Вооруженный мемами, силой сообщества и нулевой терпимостью к мошенничеству, BROAK готов создать веселое и стабильное сообщество мемкоинов. Присоединяйтесь к RugFreeVerse, где команда мем-лягушек борется за финансовую свободу во всех сетях – и процветают «алмазные руки». Официальный сайт: https://www.broakonbase.fyi/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/182LQSD-z0OaW4_XBv3gue303ler3UWXr/view Обозреватель блоков: https://basescan.org/token/0x02537463e57a44f861Ee861Ba4F590C413f984a6 Купить BROAK сейчас!

Токеномика и анализ цен Broak on Base (BROAK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Broak on Base (BROAK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 690,00M $ 690,00M $ 690,00M Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 3,64M $ 3,64M $ 3,64M Исторический максимум: $ 0,01515 $ 0,01515 $ 0,01515 Исторический минимум: $ 0,005475633514397986 $ 0,005475633514397986 $ 0,005475633514397986 Текущая цена: $ 0,00528 $ 0,00528 $ 0,00528 Узнайте больше о цене Broak on Base (BROAK)

Токеномика Broak on Base (BROAK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Broak on Base (BROAK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BROAK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BROAK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BROAK, изучите текущую цену BROAK!

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