BROAK

Встречайте BROAK, лягушку № 1 на Base – с небольшой долей высокомерия и большой долей решимости BROAK вступает в борьбу с Rugpullers и Jeets, чтобы обеспечить безопасность ваших кошельков и стабильность ваших доходов. Вооруженный мемами, силой сообщества и нулевой терпимостью к мошенничеству, BROAK готов создать веселое и стабильное сообщество мемкоинов. Присоединяйтесь к RugFreeVerse, где команда мем-лягушек борется за финансовую свободу во всех сетях – и процветают «алмазные руки».

Название криптовалютыBROAK

МестоNo.1299

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение690,000,000

Общее предложение690,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.013834281736984748,2025-06-03

Наименьшая цена0.005475633514397986,2025-05-29

Публичный блокчейнBASE

ВведениеВстречайте BROAK, лягушку № 1 на Base – с небольшой долей высокомерия и большой долей решимости BROAK вступает в борьбу с Rugpullers и Jeets, чтобы обеспечить безопасность ваших кошельков и стабильность ваших доходов. Вооруженный мемами, силой сообщества и нулевой терпимостью к мошенничеству, BROAK готов создать веселое и стабильное сообщество мемкоинов. Присоединяйтесь к RugFreeVerse, где команда мем-лягушек борется за финансовую свободу во всех сетях – и процветают «алмазные руки».

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etfindex:mc_etfindex_sourceОтказ от ответственности: Данные предоставлены cmc и не должны рассматриваться как инвестиционный совет.

MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
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MEXC – это ваш самый легкий путь к криптовалюте. Откройте для себя ведущую в мире криптовалютную биржу для покупки, торговли и заработка криптовалюты. Торгуйте Bitcoin BTC, Ethereum ETH и более чем 3 000 альткоинов.
BROAK/USDT
Broak on Base
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Макс 24ч
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Мин 24ч
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Объем 24ч (BROAK)
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Сумма 24ч (USDT)
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График
Книга ордеров
Сделки на рынке
Информация
Открытые ордера（0）
История ордеров
История сделок
Открытые позиции (0)
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