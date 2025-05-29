BROAK

Встречайте BROAK, лягушку № 1 на Base – с небольшой долей высокомерия и большой долей решимости BROAK вступает в борьбу с Rugpullers и Jeets, чтобы обеспечить безопасность ваших кошельков и стабильность ваших доходов. Вооруженный мемами, силой сообщества и нулевой терпимостью к мошенничеству, BROAK готов создать веселое и стабильное сообщество мемкоинов. Присоединяйтесь к RugFreeVerse, где команда мем-лягушек борется за финансовую свободу во всех сетях – и процветают «алмазные руки».

Название криптовалютыBROAK

МестоNo.1299

Рыночная капитализация$0.00

Полностью разводненная рыночная капитализация$0.00

Доля рынка%

Торговый объем/рыночная капитализация (24ч)0

Оборотное предложение--

Макс. предложение690,000,000

Общее предложение690,000,000

Коэффициент обращения%

Дата выпуска--

Цена, по которой актив был впервые выпущен--

Исторический максимум0.013834281736984748,2025-06-03

Наименьшая цена0.005475633514397986,2025-05-29

Публичный блокчейнBASE

ВведениеВстречайте BROAK, лягушку № 1 на Base – с небольшой долей высокомерия и большой долей решимости BROAK вступает в борьбу с Rugpullers и Jeets, чтобы обеспечить безопасность ваших кошельков и стабильность ваших доходов. Вооруженный мемами, силой сообщества и нулевой терпимостью к мошенничеству, BROAK готов создать веселое и стабильное сообщество мемкоинов. Присоединяйтесь к RugFreeVerse, где команда мем-лягушек борется за финансовую свободу во всех сетях – и процветают «алмазные руки».

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