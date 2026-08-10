Технический анализ Bonk (BONK) за сегодня
Изменение цены Bonk (BONK)
|Текущая цена
|24ч
|7 дн.
|30 дн.
|90 дн.
|$0,000002464
|--
|-12,57%
|-39,86%
|-65,62%
Ежедневный ИИ-анализ Bonk
Анализ Bonk за 2026-07-29
- Массовый отток средств: Чистый отток капитала BONK за последние 7 дней составил около 1,34 млн долларов США, при этом за последние два дня отток ускорился, что свидетельствует об уходе крупных игроков и создает медвежье давление на цену токена.
- Негативные фундаментальные факторы: В начале июля BONK DAO подверглась атаке на систему управления, в результате которой было похищено около 20 млн долларов США в токенах. Кризис доверия и безопасности еще не устранен, что серьезно подрывает уверенность рынка в позициях лонг.
- Пессимистичные рыночные настроения: Индекс страха и жадности по всему рынку составляет всего 28 (экстремальный страх), макроэкономическая среда находится под давлением, а BONK, как высоковолатильный мем-коин, не имеет устойчивой поддержки для краткосрочного отскока.
Анализ Bonk за 2026-07-28
- Удар по управлению: BonkDAO подвергся атаке на систему управления, в результате которой было украдено около 20 млн долларов в токенах. Рыночные настроения заметно ухудшились, ставка финансирования бессрочных контрактов временно ушла в отрицательную зону, что свидетельствует о доминировании продавцов и создает значительное давление на цену BONK.
- Постоянный отток средств: В 6 из последних 7 дней фиксировался чистый отток капитала; за последние два дня совокупный чистый отток составил около 217 тыс. долларов США, что указывает на уход средств с рынка и оказывает сдерживающее влияние на цену BONK.
- Распространение паники на рынке: Текущий индекс страха и жадности составляет 28 (экстремальный страх). Макроэкономические данные указывают на сохранение инфляционного давления, рисковые активы находятся под давлением, что формирует негативный фон для мем-коинов, таких как BONK.
Поток капитала Bonk
|История
|Чистый приток
|Цена
|2026-08-10
|-$0,04 M
|0,00
|2026-08-09
|-$0,15 M
|0,00
|2026-08-08
|$0,20 M
|0,00
|2026-08-07
|$0,78 M
|0,00
|2026-08-06
|$0,29 M
|0,00
Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.
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