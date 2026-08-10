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Технический анализ Bonk (BONK) за сегодня

Технический анализ Bonk (BONK) за сегодня

Страница анализа Bonk предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BONK, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе Bonk ниже.

Изменение цены Bonk (BONK)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,000002464---12,57%-39,86%-65,62%
Узнайте больше о цене Bonk

Ежедневный ИИ-анализ Bonk

Анализ Bonk за 2026-07-29

  • Массовый отток средств: Чистый отток капитала BONK за последние 7 дней составил около 1,34 млн долларов США, при этом за последние два дня отток ускорился, что свидетельствует об уходе крупных игроков и создает медвежье давление на цену токена.
  • Негативные фундаментальные факторы: В начале июля BONK DAO подверглась атаке на систему управления, в результате которой было похищено около 20 млн долларов США в токенах. Кризис доверия и безопасности еще не устранен, что серьезно подрывает уверенность рынка в позициях лонг.
  • Пессимистичные рыночные настроения: Индекс страха и жадности по всему рынку составляет всего 28 (экстремальный страх), макроэкономическая среда находится под давлением, а BONK, как высоковолатильный мем-коин, не имеет устойчивой поддержки для краткосрочного отскока.

Анализ Bonk за 2026-07-28

  • Удар по управлению: BonkDAO подвергся атаке на систему управления, в результате которой было украдено около 20 млн долларов в токенах. Рыночные настроения заметно ухудшились, ставка финансирования бессрочных контрактов временно ушла в отрицательную зону, что свидетельствует о доминировании продавцов и создает значительное давление на цену BONK.
  • Постоянный отток средств: В 6 из последних 7 дней фиксировался чистый отток капитала; за последние два дня совокупный чистый отток составил около 217 тыс. долларов США, что указывает на уход средств с рынка и оказывает сдерживающее влияние на цену BONK.
  • Распространение паники на рынке: Текущий индекс страха и жадности составляет 28 (экстремальный страх). Макроэкономические данные указывают на сохранение инфляционного давления, рисковые активы находятся под давлением, что формирует негативный фон для мем-коинов, таких как BONK.

Поток капитала Bonk

Чистый притокЦена BONKUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,04 M0,00
2026-08-09-$0,15 M0,00
2026-08-08$0,20 M0,00
2026-08-07$0,78 M0,00
2026-08-06$0,29 M0,00

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BONK/USDT
$0,000002464
$0,000002464$0,000002464
-1,24%
274.88B (USDT)
BONK/USDC
$0,000002461
$0,000002461$0,000002461
-1,16%
22.26B (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BONK в USD

Сумма

BONK
BONK
USD
USD

1 BONK = 0,000002464 USD

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