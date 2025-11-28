Что такое BOBACAT

Токеномика и анализ цен Boba Cat (BOBACAT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Boba Cat (BOBACAT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,26M $ 1,26M $ 1,26M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 612,88M $ 612,88M $ 612,88M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,06M $ 2,06M $ 2,06M Исторический максимум: $ 0,0097 $ 0,0097 $ 0,0097 Исторический минимум: $ 0,00017406913220778 $ 0,00017406913220778 $ 0,00017406913220778 Текущая цена: $ 0,002064 $ 0,002064 $ 0,002064 Узнайте больше о цене Boba Cat (BOBACAT) Купить BOBACAT сейчас!

Информация о Boba Cat (BOBACAT) BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide. BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide. Официальный сайт: https://www.bobacat.io/ Whitepaper: https://bobacat.gitbook.io/docs/ Обозреватель блоков: https://etherscan.io/token/0x6eCf5FE60e27cd03ABdBA3a19Af8dC6845A0dA58

Токеномика Boba Cat (BOBACAT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Boba Cat (BOBACAT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BOBACAT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BOBACAT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BOBACAT, изучите текущую цену BOBACAT!

История цены Boba Cat (BOBACAT) Анализ истории цены BOBACAT помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены BOBACAT прямо сейчас! Прогноз цены BOBACAT Хотите узнать, куда может двигаться BOBACAT? Наша страница прогноза цены BOBACAT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена BOBACAT прямо сейчас!

