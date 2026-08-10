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Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BICONOMY, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!Передовая аналитика MEXC ИИ предоставляет ежедневные обновления по BICONOMY, включая технический анализ и инвестиционные возможности. Получите свежие ежедневные аналитические данные прямо сейчас!

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Технический анализ BICONOMY (BICO) за сегодня

Технический анализ BICONOMY (BICO) за сегодня

Страница анализа BICONOMY предоставляет сгенерированные ИИ данные о ежедневной динамике BICO, ценовых тенденциях и ключевых технических индикаторах. На ней выделены потенциальные движения рынка, торговые возможности и заметные технические паттерны. Узнайте больше об анализе BICONOMY ниже.

Изменение цены BICONOMY (BICO)

Текущая цена24ч7 дн.30 дн.90 дн.
$0,04404--+204,77%+209,26%+65,43%
Узнайте больше о цене BICONOMY

Технические индикаторы BICONOMY

Технический анализ рассматривает ценовое действие и общие индикаторы, чтобы понять тренд и импульс. Ниже представлен автоматический снэпшот BICONOMY на нескольких временных интервалах, в котором кратко описывается текущий технический настрой и то, о чем график сигнализирует в дальнейшем. Это техническое чтение, а не гарантированный прогноз, поэтому, пожалуйста, проведите собственное исследование и управляйте рисками должным образом.

АктивнаяпродажаПродажаНейтральноПокупкаАктивнаяпокупка
Покупка
Продажа 5
Нейтрально 2
Покупка 19
Скользящие средние:Активная покупкаПродажа 0Нейтрально 0Покупка 14
Технические индикаторы:НейтральноПродажа 5Нейтрально 2Покупка 5
Название
Классический
Фибоначчи
R3
0,04501
0,04469
R2
0,04469
0,04445
R1
0,04439
0,04431
PP
0,04407
0,04407
S1
0,04377
0,04383
S2
0,04345
0,04369
S3
0,04315
0,04345

Рыночные сигналы BICONOMY

Текущий чистый объем открытых ордеров
0,03M
$1,66 M
$1,62 M
Отложенные покупки (USDT)
Отложенные продажи (USDT)
3-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,63M
3-дневные активные покупки
$40,82 M
3-дневные активные продажи
$40,18 M
7-дневная разница между активными сделками покупки-продажи
0,32M
7-дневные активные покупки
$74,80 M
7-дневные активные продажи
$74,48 M

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

Поток капитала BICONOMY

Чистый притокЦена BICOUSDT
ИсторияЧистый притокЦена
2026-08-10-$0,80 M0,04
2026-08-09$1,17 M0,04
2026-08-08-$1,64 M0,06
2026-08-07$1,60 M0,05
2026-08-06$0,53 M0,04

Вышеуказанные данные собраны из общедоступной рыночной информации и носят исключительно справочный характер. MEXC не предоставляет финансовых консультационных услуг. Перед инвестированием проконсультируйтесь с профессионалом.

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Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
BICO/USDT
$0,04426
$0,04426$0,04426
+4,26%
15.45M (USDT)

Отказ от ответственности

Данная информация не является советом по инвестициям, налогообложению, юридическим, финансовым, бухгалтерским, консультационным или любым другим связанным с этими услугами, а также не является советом по покупке, продаже или удержанию каких-либо активов. MEXC Обучение предоставляет информацию исключительно в справочных целях и не является советом по инвестициям. Пожалуйста, убедитесь, что вы полностью понимаете все риски и проявляете осторожность при инвестировании. Платформа не несет ответственности за инвестиционные решения пользователей.

Калькулятор BICO в USD

Сумма

BICO
BICO
USD
USD

1 BICO = 0,04404 USD

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