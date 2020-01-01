Токеномика Baby Bonk (BABYBONK) Откройте для себя ключевую информацию о Baby Bonk (BABYBONK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Baby Bonk (BABYBONK) Baby Bonk - это веселый мемкоин, созданный по инициативе сообщества и посвященный возрождению популярного мема BONK. Он предлагает инвесторам второй шанс с его детской версией. Общий объем предложения монеты составляет 420 квадриллионов. Благодаря ежедневным конкурсам и сжиганиям Baby Bonk получает уникальное прикосновение, которого нет у других монет-мемов. Baby Bonk сотрудничает с PAAL AI, чтобы разработать уникальных ИИ-ботов для сообщества. Цель проекта - создать сильное сообщество и оказать значительное влияние на криптовалютное пространство. Официальный сайт: https://babybonkcoin.io/ Обозреватель блоков: https://bscscan.com/token/0xbb2826ab03b6321e170f0558804f2b6488c98775 Купить BABYBONK сейчас!

Токеномика и анализ цен Baby Bonk (BABYBONK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Bonk (BABYBONK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 1,19M $ 1,19M $ 1,19M Общее предложение: $ 420 000,00T $ 420 000,00T $ 420 000,00T Оборотное предложение: $ 341 676,76T $ 341 676,76T $ 341 676,76T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 1,46M $ 1,46M $ 1,46M Исторический максимум: $ 0,0000000001312 $ 0,0000000001312 $ 0,0000000001312 Исторический минимум: $ 0,000000000000168269 $ 0,000000000000168269 $ 0,000000000000168269 Текущая цена: $ 0,000000000003484 $ 0,000000000003484 $ 0,000000000003484 Узнайте больше о цене Baby Bonk (BABYBONK)

Токеномика Baby Bonk (BABYBONK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Baby Bonk (BABYBONK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов BABYBONK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов BABYBONK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYBONK, изучите текущую цену BABYBONK!

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