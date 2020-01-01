Токеномика Baby Bonk (BABYBONK)

Токеномика Baby Bonk (BABYBONK)

Откройте для себя ключевую информацию о Baby Bonk (BABYBONK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о Baby Bonk (BABYBONK)

Baby Bonk - это веселый мемкоин, созданный по инициативе сообщества и посвященный возрождению популярного мема BONK. Он предлагает инвесторам второй шанс с его детской версией. Общий объем предложения монеты составляет 420 квадриллионов. Благодаря ежедневным конкурсам и сжиганиям Baby Bonk получает уникальное прикосновение, которого нет у других монет-мемов. Baby Bonk сотрудничает с PAAL AI, чтобы разработать уникальных ИИ-ботов для сообщества. Цель проекта - создать сильное сообщество и оказать значительное влияние на криптовалютное пространство.

Официальный сайт:
https://babybonkcoin.io/
Обозреватель блоков:
https://bscscan.com/token/0xbb2826ab03b6321e170f0558804f2b6488c98775

Токеномика и анализ цен Baby Bonk (BABYBONK)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене Baby Bonk (BABYBONK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,19M
$ 1,19M$ 1,19M
Общее предложение:
$ 420 000,00T
$ 420 000,00T$ 420 000,00T
Оборотное предложение:
$ 341 676,76T
$ 341 676,76T$ 341 676,76T
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 1,46M
$ 1,46M$ 1,46M
Исторический максимум:
$ 0,0000000001312
$ 0,0000000001312$ 0,0000000001312
Исторический минимум:
$ 0,000000000000168269
$ 0,000000000000168269$ 0,000000000000168269
Текущая цена:
$ 0,000000000003484
$ 0,000000000003484$ 0,000000000003484

Токеномика Baby Bonk (BABYBONK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики Baby Bonk (BABYBONK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов BABYBONK, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов BABYBONK.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой BABYBONK, изучите текущую цену BABYBONK!

Как купить BABYBONK

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История цены Baby Bonk (BABYBONK)

Анализ истории цены BABYBONK помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа.

Прогноз цены BABYBONK

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.