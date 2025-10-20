Текущая цена AVIAH Protocol сегодня составляет 6.246 USD. Следите за обновлениями цены AVIAH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AVIAH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена AVIAH Protocol сегодня составляет 6.246 USD. Следите за обновлениями цены AVIAH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены AVIAH прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о AVIAH

Информация о цене AVIAH

Whitepaper AVIAH

Официальный сайт AVIAH

Токеномика AVIAH

Прогноз цен AVIAH

История AVIAH

Руководство по покупке AVIAH

Конвертер валют AVIAH в фиат

AVIAH на споте

Премаркет

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип AVIAH Protocol

AVIAH Protocol Курс (AVIAH)

Текущая цена 1 AVIAH в USD:

$6,246
$6,246$6,246
0,00%1D
USD
График цены AVIAH Protocol (AVIAH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 22:17:12 (UTC+8)

Информация о ценах AVIAH Protocol (AVIAH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 6,188
$ 6,188$ 6,188
Мин 24Ч
$ 6,317
$ 6,317$ 6,317
Макс 24Ч

$ 6,188
$ 6,188$ 6,188

$ 6,317
$ 6,317$ 6,317

--
----

--
----

-0,21%

0,00%

+0,87%

+0,87%

Текущая цена AVIAH Protocol (AVIAH) составляет $ 6,246. За последние 24 часа AVIAH торговался в диапазоне от $ 6,188 до $ 6,317, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена AVIAH за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, AVIAH изменился на -0,21% за последний час, на 0,00% за 24 часа и на +0,87% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация AVIAH Protocol (AVIAH)

--
----

$ 58,93K
$ 58,93K$ 58,93K

$ 31,23B
$ 31,23B$ 31,23B

--
----

5 000 000 000
5 000 000 000 5 000 000 000

SOL

Текущая рыночная капитализация AVIAH Protocol составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 58,93K. Циркулируещее обращение AVIAH составляет --, а общее предложение – 5000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 31,23B.

История цен AVIAH Protocol (AVIAH) в USD

Отслеживайте изменения цены AVIAH Protocol за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 00,00%
30 дней$ +3,746+149,84%
60 дней$ +3,746+149,84%
90 дней$ +3,746+149,84%
Изменение цены AVIAH Protocol сегодня

Сегодня для AVIAH зафиксировано изменение $ 0 (0,00%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены AVIAH Protocol за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ +3,746 (+149,84%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены AVIAH Protocol за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то AVIAH изменился на $ +3,746 (+149,84%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены AVIAH Protocol за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ +3,746 (+149,84%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены AVIAH Protocol (AVIAH)?

Просмотеть страницу истории цен AVIAH Protocol.

Что такое AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH – это утилитарный токен на блокчейне Solana, который обеспечивает работу экосистемы AVIAH.ai, позволяя разработчикам создавать, развертывать и монетизировать виртуальных людей на базе искусственного интеллекта. Токен облегчает владение виртуальными активами, использование API, получение вознаграждений в виде NFT и децентрализованное управление, обеспечивая устойчивую и масштабируемую экосистему цифровых людей на базе искусственного интеллекта.

AVIAH Protocol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в AVIAH Protocol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга AVIAH, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о AVIAH Protocol в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки AVIAH Protocol простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены AVIAH Protocol (USD)

Сколько будет стоить AVIAH Protocol (AVIAH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AVIAH Protocol (AVIAH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AVIAH Protocol.

Проверьте прогноз цены AVIAH Protocol!

Токеномика AVIAH Protocol (AVIAH)

Понимание токеномики AVIAH Protocol (AVIAH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AVIAH прямо сейчас!

Как купить AVIAH Protocol (AVIAH)

Ищете как купить AVIAH Protocol? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести AVIAH Protocol на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AVIAH на местную валюту

1 AVIAH Protocol (AVIAH) в VND
164 363,49
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в AUD
A$9,55638
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в GBP
4,6845
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в EUR
5,37156
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в USD
$6,246
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в MYR
RM26,35812
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в TRY
262,20708
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в JPY
¥949,392
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в ARS
ARS$8 429,10192
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в RUB
507,30012
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в INR
548,58618
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в IDR
Rp104 099,95836
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в PHP
366,07806
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в EGP
￡E.297,18468
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BRL
R$33,60348
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в CAD
C$8,68194
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BDT
762,51168
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в NGN
9 131,52708
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в COP
$24 398,4375
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в ZAR
R.108,18072
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в UAH
261,7074
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в TZS
T.Sh.15 498,69948
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в VES
Bs1 311,66
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в CLP
$5 914,962
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в PKR
Rs1 767,86784
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в KZT
3 361,65966
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в THB
฿204,49404
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в TWD
NT$192,50172
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в AED
د.إ22,92282
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в CHF
Fr4,93434
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в HKD
HK$48,53142
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в AMD
֏2 389,4073
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в MAD
.د.م57,83796
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в MXN
$114,9264
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в SAR
ريال23,4225
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в ETB
Br945,76932
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в KES
KSh806,60844
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в JOD
د.أ4,428414
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в PLN
22,73544
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в RON
лв27,29502
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в SEK
kr58,58748
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BGN
лв10,49328
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в HUF
Ft2 098,0314
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в CZK
130,91616
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в KWD
د.ك1,911276
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в ILS
20,54934
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BOB
Bs43,15986
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в AZN
10,6182
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в TJS
SM57,83796
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в GEL
16,8642
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в AOA
Kz5 693,66622
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BHD
.د.ب2,348496
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BMD
$6,246
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в DKK
kr40,16178
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в HNL
L164,01996
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в MUR
284,31792
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в NAD
$108,43056
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в NOK
kr62,33508
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в NZD
$10,86804
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в PAB
B/.6,246
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в PGK
K26,2332
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в QAR
ر.ق22,73544
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в RSD
дин.630,78354
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в UZS
soʻm75 252,99474
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в ALL
L520,85394
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в ANG
ƒ11,18034
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в AWG
ƒ11,2428
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BBD
$12,492
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BAM
KM10,49328
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BIF
Fr18 419,454
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BND
$8,1198
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BSD
$6,246
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в JMD
$1 002,35808
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в KHR
25 185,4335
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в KMF
Fr2 648,304
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в LAK
135 782,60598
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в LKR
රු1 895,59854
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в MDL
L105,99462
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в MGA
Ar28 008,9378
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в MOP
P49,968
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в MVR
95,5638
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в MWK
MK10 824,9426
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в MZN
MT399,1194
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в NPR
रु877,81284
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в PYG
44 296,632
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в RWF
Fr9 062,946
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в SBD
$51,40458
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в SCR
85,38282
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в SRD
$247,59144
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в SVC
$54,6525
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в SZL
L108,43056
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в TMT
m21,92346
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в TND
د.ت18,350748
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в TTD
$42,34788
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в UGX
Sh21 761,064
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в XAF
Fr3 522,744
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в XCD
$16,8642
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в XOF
Fr3 522,744
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в XPF
Fr637,092
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BWP
P83,6964
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в BZD
$12,55446
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в CVE
$594,36936
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в DJF
Fr1 111,788
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в DOP
$396,3087
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в DZD
د.ج814,60332
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в FJD
$14,3658
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в GNF
Fr54 308,97
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в GTQ
Q47,84436
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в GYD
$1 306,6632
1 AVIAH Protocol (AVIAH) в ISK
kr762,012

Источники AVIAH Protocol

Для более глубокого понимания AVIAH Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Whitepaper
Официальный сайт AVIAH Protocol
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AVIAH Protocol

Сколько стоит AVIAH Protocol (AVIAH) на сегодня?
Актуальная цена AVIAH в USD – 6,246 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена AVIAH в USD?
Текущая цена AVIAH в USD составляет $ 6,246. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация AVIAH Protocol?
Рыночная капитализация AVIAH составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение AVIAH?
Циркулирующее предложение AVIAH составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) AVIAH?
AVIAH достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена AVIAH за все время (ATL)?
AVIAH достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов AVIAH?
Объем торгов за последние 24 часа для AVIAH составляет $ 58,93K USD.
Вырастет ли AVIAH в цене в этом году?
AVIAH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AVIAH для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 22:17:12 (UTC+8)

Важные обновления индустрии AVIAH Protocol (AVIAH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут
10-21 15:53:36Новости отрасли
Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов
10-20 18:31:42Новости отрасли
Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
Посмотреть больше

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

Калькулятор AVIAH в USD

Сумма

AVIAH
AVIAH
USD
USD

1 AVIAH = 6,246 USD

Торговля AVIAH

AVIAH/USDT
$6,246
$6,246$6,246
+0,03%

Присоединяйтесь к MEXC сейчас

-- комиссия мейкера на споте, -- комиссия тейкера на споте
-- комиссия мейкера на фьючерсах, -- комиссия тейкера на фьючерсах