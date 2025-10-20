Что такое AVIAH Protocol (AVIAH)

AVIAH – это утилитарный токен на блокчейне Solana, который обеспечивает работу экосистемы AVIAH.ai, позволяя разработчикам создавать, развертывать и монетизировать виртуальных людей на базе искусственного интеллекта. Токен облегчает владение виртуальными активами, использование API, получение вознаграждений в виде NFT и децентрализованное управление, обеспечивая устойчивую и масштабируемую экосистему цифровых людей на базе искусственного интеллекта.

AVIAH Protocol доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в AVIAH Protocol. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.



Кроме того, вы можете:

- Проверить доступность стейкинга AVIAH, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.

- Прочитать обзоры и аналитику о AVIAH Protocol в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки AVIAH Protocol простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены AVIAH Protocol (USD)

Сколько будет стоить AVIAH Protocol (AVIAH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов AVIAH Protocol (AVIAH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для AVIAH Protocol.

Проверьте прогноз цены AVIAH Protocol!

Токеномика AVIAH Protocol (AVIAH)

Понимание токеномики AVIAH Protocol (AVIAH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена AVIAH прямо сейчас!

Как купить AVIAH Protocol (AVIAH)

Ищете как купить AVIAH Protocol? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести AVIAH Protocol на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

AVIAH на местную валюту

Попробуйте конвертер

Источники AVIAH Protocol

Для более глубокого понимания AVIAH Protocol рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о AVIAH Protocol Сколько стоит AVIAH Protocol (AVIAH) на сегодня? Актуальная цена AVIAH в USD – 6,246 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена AVIAH в USD? $ 6,246 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена AVIAH в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация AVIAH Protocol? Рыночная капитализация AVIAH составляет -- USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение AVIAH? Циркулирующее предложение AVIAH составляет -- USD . Какова была максимальная цена (ATH) AVIAH? AVIAH достиг максимальной цены (ATH) в -- USD . Какова была минимальная цена AVIAH за все время (ATL)? AVIAH достиг минимальной цены (ATL) в -- USD . Каков объем торгов AVIAH? Объем торгов за последние 24 часа для AVIAH составляет $ 58,93K USD . Вырастет ли AVIAH в цене в этом году? AVIAH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены AVIAH для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии AVIAH Protocol (AVIAH)

Время (UTC+8) Тип Информация 10-23 01:13:05 Новости отрасли Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха" 10-22 21:14:27 Новости отрасли Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории 10-22 12:58:37 Новости отрасли Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$ 10-21 22:34:24 Новости отрасли Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут 10-21 15:53:36 Новости отрасли Вчера спот-ETF Bitcoin зафиксировал чистый отток в размере 40.40 миллионов долларов, в то время как спот-ETF блокчейн Ethereum имел чистый отток в размере 145.7 миллионов долларов 10-20 18:31:42 Новости отрасли Общая рыночная капитализация криптовалют восстанавливается до 3.868 триллиона долларов, с 24-часовым ростом на 3,7%

