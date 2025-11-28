Что такое AVIAH

Токеномика и анализ цен AVIAH Protocol (AVIAH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене AVIAH Protocol (AVIAH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: -- -- -- Общее предложение: $ 5,00B $ 5,00B $ 5,00B Оборотное предложение: -- -- -- FDV (полностью разводненная стоимость): $ 30,44B $ 30,44B $ 30,44B Исторический максимум: $ 8,9 $ 8,9 $ 8,9 Исторический минимум: -- -- -- Текущая цена: $ 6,088 $ 6,088 $ 6,088 Узнайте больше о цене AVIAH Protocol (AVIAH) Купить AVIAH сейчас!

Информация о AVIAH Protocol (AVIAH) AVIAH – это утилитарный токен на блокчейне Solana, который обеспечивает работу экосистемы AVIAH.ai, позволяя разработчикам создавать, развертывать и монетизировать виртуальных людей на базе искусственного интеллекта. Токен облегчает владение виртуальными активами, использование API, получение вознаграждений в виде NFT и децентрализованное управление, обеспечивая устойчивую и масштабируемую экосистему цифровых людей на базе искусственного интеллекта. AVIAH – это утилитарный токен на блокчейне Solana, который обеспечивает работу экосистемы AVIAH.ai, позволяя разработчикам создавать, развертывать и монетизировать виртуальных людей на базе искусственного интеллекта. Токен облегчает владение виртуальными активами, использование API, получение вознаграждений в виде NFT и децентрализованное управление, обеспечивая устойчивую и масштабируемую экосистему цифровых людей на базе искусственного интеллекта. Официальный сайт: https://aviah.ai/ Whitepaper: https://aviah.gitbook.io/aviah-protocol-white-paper Обозреватель блоков: https://solscan.io/token/HdYskPuX5cBApzGqFtoyKdzLxfsLCQxucQfmX2FiquWo

Токеномика AVIAH Protocol (AVIAH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики AVIAH Protocol (AVIAH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов AVIAH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов AVIAH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой AVIAH, изучите текущую цену AVIAH!

Как купить AVIAH Заинтересованы в добавлении AVIAH Protocol (AVIAH) в свой портфель? MEXC поддерживает различные способы покупки AVIAH, включая кредитные карты, банковские переводы и одноранговую торговлю. Независимо от того, новичок вы или профессионал, MEXC делает покупку криптовалют легкой и безопасной. Изучите, как купить AVIAH на MEXC прямо сейчас! История цены AVIAH Protocol (AVIAH) Анализ истории цены AVIAH помогает пользователям понять прошлые движения рынка, ключевые уровни поддержки/сопротивления и модели волатильности. Независимо от того, отслеживаете ли вы исторические максимумы или выявляете тенденции, исторические данные являются важнейшей частью прогнозирования цены и технического анализа. Изучите историю цены AVIAH прямо сейчас! Прогноз цены AVIAH Хотите узнать, куда может двигаться AVIAH? Наша страница прогноза цены AVIAH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена AVIAH прямо сейчас!

